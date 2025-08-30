El Ejército envía paracaidistas y blindados a Alemania para adiestrarse con fuerzas de la OTAN

El Regimiento de Caballería Lusitania 8, de la Brigada Almogávares VI de paracaidistas, es el núcleo de fuerza elegido por el Estado Mayor de la Defensa para participar en las maniobras Saber Junction 2025, que están en fase de concentración de efectivos. El Ejército lleva toda la semana enviando a Alemania tropas, y los blindados Centauro de esa unidad de élite, concretamente de su Grupo Ligero Acorazado Sagunto 1. Se trata de tomar parte en uno de los ejercicios clave en el calendario OTAN.

Saber Junction es el conjunto de pruebas de despliegue rápido y acción coordinada de fuerzas de la OTAN con las que examinan su interoperabilidad y agilidad. Este año participan 7.500 efectivos de 12 países, repartidas en dos brigadas multinacionales, una bajo liderazgo holandés y otra bajo el del ejército norteamericano. Este año el cuartel general de las maniobras se monta bajo mando polaco.

En esta fase de concentración y envío de fuerza, que comenzó el pasado 25 de agosto, el Ejército ha estado desplazando los militares y medios seleccionados a la base General Almirante, en Marines (Valencia), desde donde salen hacia Alemania.

Combate con blindados

El campo de maniobras alemán de Hohenfels es el escenario de los ejercicios en su fase táctica, que ha de comenzar la próxima semana y que se prolongará hasta el 19 de septiembre. En esta ocasión el papel de España es el reconocimiento y combate a bordo de vehículos. De ahí el envío de los blindados Centauro, los de mayor potencia de fuego del Ejército -similar a la de los carros de combate Leopard- que ya fueron desplegados el pasado invierno en Eslovaquia como parte de la aportación a la fuerza multinacional de disuasión a Rusia en el flanco Este que lidera España.

Además de los Centauro, el Ejército envía vehículos de alta movilidad táctica VAMTAC para la defensa contracarro. Su acción se basa en los misiles Spike -adquiridos a Israel antes del actual embargo de armas- con que van dotados. Se trata de cohetes manejables por un soldado, con función "dispara y olvida" y capacidad de abortar si es preciso, así como con envío de imágenes durante su vuelo.

Para la labor de reconocimiento que también se asigna en esta edición a los paracaidistas españoles a bordo de sus VAMTAC, la Brigada Almogávares ha enviado un equipo Raven, basado en drones de observación RQ11, para "adquirir superioridad informativa sobre el terreno", ha explicado el Ejército en una nota esta semana.

Supervisa las maniobras Saber Junction el Joint Multinational Readiness Center del mando norteamericano para Europa y África. El Pentágono aprovecha este ejercicio para examinar cada año su capacidad de despliegue coordinado e interoperable con fuerzas europeas en lo que llama "operaciones de combate a gran escala".

Pie a tierra, este año el grueso de su fuerza en las pruebas es su II Regimiento de Caballería, que ya ha culminado un periodo de acondicionamiento y adiestramiento en el parque de tiro de Grafenwöhr, a 100 kilómetros al norte del campo de maniobras de Hohenfels.

En mayo pasado, Defensa envió al Báltico, Rumanía y los Balcanes a 1.500 militares españoles a las maniobras Defender Europe, organizadas por Estados Unidos y con participación de otros 28 países.

