Investigación
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el 'pendrive' a Leire Díez
El pasado 3 de junio la exmilitante del PSOE entregó el dispositivo con información supuestamente relevante a Santos Cerdán antes de pedir su baja en el partido
EFE
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para analizar el contenido del 'pendrive' que la exmilitante del PSOE Leire Díez entregó el pasado junio al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que el partido remitió a la Fiscalía General del Estado.
Esta investigación es de carácter reservado y de la misma se ocupan la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, y el fiscal jefe Jesús Alonso, según ha adelantado La Razón y han confirmado EFE en fuentes fiscales.
Ambos se encargarán de analizar el contenido del 'pendrive' para averiguar si existen o no indicios de delito, añaden las fuentes.
El pasado 3 de junio Leire Diez entregó el 'pendrive' con información supuestamente relevante a Cerdán, antes de pedir su baja en el partido, y dos días más tarde el PSOE lo derivó a la Fiscalía General.
"Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", sostuvo entonces la portavoz del PSOE, Esther Peña.
La exmilitante socialista, a la que se le escucha en unos audios publicados por varios medios pidiendo información comprometedora sobre la UCO y ofreciendo acuerdos para conseguirla, ha sostenido reiteradamente que su participación en esas reuniones formaba parte de un trabajo periodístico que realiza desde hace varios años con la intención de publicar un libro.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya investiga a la exmilitante del PSOE por delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales y la ha citado a declarar como imputada el próximo 11 de noviembre, a petición de la Fiscalía después de la denuncia que interpuso la organización Hazte Oír contra ella.
Además, el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid remitió al Juzgado número 9 la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa contra Leire Díez al constatar que ya se ha abierto una investigación "por los mismos hechos".
- Últimas horas del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: Aketxe se va a Malasia
- Escapada de cuento en el puente del Pilar: vuelo ida y vuelta desde Zaragoza por menos de 50 euros
- El Real Zaragoza se da tiempo para ejecutar la opción de compra sobre Saidu
- Ager Aketxe deja el Real Zaragoza y se va a Malasia
- La Parthénope, para muchos el mejor restaurante italiano de Zaragoza: 'Lo hacemos todo a mano y la pasta es fresca
- El Rayo está a un paso de fichar a Luis Maximiano y Dani Cárdenas jugará en el Real Zaragoza
- El Real Zaragoza ultima la llegada de Andrada como alternativa a Cárdenas
- Los salvavidas de Dani Gómez y Adri y los bandazos de Gabi Fernández