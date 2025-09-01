Pedro Sánchez ha pasado de defender la inocencia del Fiscal General del Estado, procesado por un delito de revelación de secretos, así como la de su esposa y hermano, imputados en diferentes causas, a cargar directamente contra los jueces que instruyen estas causas. Escudándose en la denominada guerra sucia judicial -lawfare-, el presidente del Gobierno ha cuestionado que "hay jueces haciendo política". Una minoría, según matizó, pero sobre la que alertó porque "hacen un inmenso daño a la justicia". Tanto es así, que reclamó al CGPJ una "reflexión" para defenderse de lo que considera “procesos que son defectuosos tanto en el fondo como en la forma”.
ENTREVISTA RTVE