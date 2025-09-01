Primer encuentro
Salvador Illa se reunirá mañana con Carles Puigdemont en Bélgica
Junts había reclamado en más de una ocasión una reunión del expresidente de la Generalitat de Cataluña con el actual jefe del Ejecutivo autonómico
Carlota Camps
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reunirá este martes con el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bélgica. Será la primera vez que los dos dirigentes se ven personalmente. El encuentro llega después de que Illa haya reclamado públicamente al Tribunal Supremo que se le aplique la amnistía a Puigdemont para que pueda regresar a España. Este viernes lo volvió a hacer durante el encuentro que el Govern celebró en el municipio tarraconense de Arnes.
Junts había reclamado en más de una ocasión una reunión con Illa y también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de no haber sido amnistiado aún por la justicia, para Junts este encuentro suponía una especie de "amnistía política". Sin embargo, el secretario general de la formación, Jordi Turull, ha restado importancia al encuentro. "La reunión llega muy tarde, el president ha ido más de una vez a Bélgica y no ha sido capaz de encontrar tiempo para reunirse con él", ha afirmado declaraciones en Rac 1.
