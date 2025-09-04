Los vocales conservadores del CGPJ piden que el fiscal general no acuda a la apertura del año judicial y se cambie de sitio a Bolaños

La celebración este viernes en el Tribunal Supremo del acto solemne de apertura de tribunales en presencia de Felipe VI se espera especialmente tensa. La presencia del fiscal general del Estado, tras haber sido procesado por este órgano, ha movilizado a la carrera judicial y fiscal y también al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. Sus diez vocales han dirigido una carta a su presidenta, Isabel Perelló, solicitando que traslade Álvaro García Ortiz "la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias".

Todo ello pese a reiterar que su "plena lealtad a la Constitución y a las instituciones del Estado" su "respeto a la persona del fiscal general del Estado en el ejercicio de su derecho de defensa". Los vocales designados a propuesta del PP popular manifiestan asimismo su "compromiso firme con la independencia judicial y con la dignidad de los actos solemnes que simbolizan la vigencia del Estado de Derecho".

Los vocales firmantes de la misiva también quieren que se visibilice su rechazo a "los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del ejecutivo", tras las palabras del presidente del Gobierno acusando a algunos jueces de estar "haciendo política", y para ello reclaman que se evite que en el acto de este viernes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, "ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado". Fuentes del Consejo señalan a EL PERIÓDICO que ello significa que no debería sentarse junto a los magistrados o en la mesa que presidirá el acto con presencia del Rey.

Todo ello "en defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece". Por esta razón, también reclaman a Perelló que se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación "a efectos de la la adecuada coordinación institucional".

Antes de conocerse la postura de los vocales conservadores se distribuyó un comunicado por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, mayoritarias en la representación de ambas carreras, a las que se ha sumado otra asociación minoritaria de fiscales, reclamando ya al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "por respeto a Su Majestad el Rey" y a quienes integran estos colectivos "se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial" que se celebra este viernes en el Tribunal Supremo.

