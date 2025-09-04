Ximo Puig: "La cuestión no es cómo aguanta Mazón de president, sino cómo puede dormir"

La cuestión no es cómo va a aguantar ni hasta cuándo, sino cómo puede dormir el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tras las consecuencias de la dana. Es lo que se pregunta el expresident de la Generalitat y actualmente embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig, que ha señalado que es "evidente" quién tenía la responsabilidad el 29 de octubre -el Consell-. Las comparaciones surgieron rápidamente los primeros días tras la tragedia, con imágenes y noticias sobre la actuación del gobierno valenciano cuando lo presidía Puig frente a la dana de 2017. Unas comparaciones a las que ha contestado el expresident. "Los protocolos ahora eran los mismos que en la dana de la Vega Baja y se actuó de una manera totalmente diferente", ha destacado. Cree que el hecho de que Mazón continúe al frente de la Generalitat da lugar a una "hipoteca moral" que va a ser, considera, "muy difícil de levantar con ese iderazgo"

Así lo ha dicho en su intervención en el evento Encuentros SER, organizado por la Cadena SER en València, donde ha considerado que va contra el principio de responsabilidad "pedir mas autonomia o más dinero y no ejercitarlo cuando tienes la obligación". "Durante la dana no estaba aquí, pero sí que puedo decir lo que nosotros hicimos, y 48 horas antes habíamos suspendido las clases, yo me fui a Ontinyent y a Orihuela, y cuando llegó el agua yo estaba en Orihuela", ha detallado. "No es que hiciera yo nada especial, hice lo que había que hacer y lo que hubiera hecho cualquier persona responsable", ha añadido.

El expresident de la Generalitat y embajador de España ante la OCDE Ximo Puig en Encuentros SER / Francisco Calabuig

Por eso, preguntado por si, a su entender, debe dimitir Mazón, ha considerado que la cuestión "no es si puede aguantar sino cómo puede dormir desde ese día". "No se lo deseo a nadie, es muy grave", ha afirmado. Y ahora, cuando más del 80 % de la sociedad valenciana cree que el president debe dimitir, según algunas encuestas que ha citado Puig, como la última de los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, ve evidente que "alguna decisión debería tomar". En la covid, en "los momentos álgidos", ha recordado que él no podía dormir fruto de la presión. "Pero nosotros hicimos lo máximo que pensamos que podríamos hacer ese momento", ha añadido.

"No existen los condicionantes" para la reforma de la financiación

Sobre fiscalidad, la quita de la deuda y el "dumping fiscal", al expresident le ha costado entrar en materia. Después de un par de respuestas sobre el Estado del bienestar en el mundo ("la civilidad es la fiscalidad") y referencias a los países nórdicos y al parlamento alemán, ha valorado la reciente propuesta de quita de la deuda autonómica por parte del Gobierno de España. "Se había dicho que era imposible, que no iba a pasar nunca, y podemos estar de acuerdo o no en la cantidad, pero ha pasado ya", ha destacado Puig. Sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, eso sí, ha considerado que "no existen los condicionantes" para que se dé la reforma. "Si no hay exigencia de acuerdo, e incentivo real para el acuerdo, estaremos con parches", ha vaticinado.

Sobre si está de acuerdo o no con condicionar la financiación autonómica a una fiscalidad más progresiva, ha dicho que la exigencia de responsabilidad fiscal es "obvia" en un país compuesto que "debería ser federal". Por eso, ha reclamado que no exista una competencia desleal a nivel fiscal. "La determinación fiscal del ámbito autonómico es muy limitada, y si en esa parte limitada se hace una fiscalidad regresiva puede acabar teniendo consecuencias.

Con Sánchez, "respeto"

En cuanto a la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que lo fundamental es determinar "cómo avanzar en este tipo de proyecto en este momento" y cómo conservar "el acervo", cuando hay "las dificultades y las geometrías que existen". Sobre su relación con el presidente -en otros momentos, tormentosa-, ha dicho que hablan y que su relación siempre ha estado basada "en el respeto". Y acercándose más a casa, ha manifestado "profundo respeto" al PSPV y sus dirigentes, "que están haciendo un trabajo lo mejor posible para fiscalizar y levantar la alternativa". Preguntado por Diana Morant -"es valenciana y ministra, por supuesto"- ha celebrado su doble responsabilidad. "Siempre nos quejamos de no tener ministros valencianos y cuando los tenemos también está mal". También ve "muy positivo" que Rebeca Torró, Pilar Bernabé y Arcadi España tengan cargos de responsabilidad en España.

Ha sido complicado, reconoce, que se hayan sucedido los escándalos y casos de corrupción, también entre las filas socialistas. Sobre el caso Ábalos, ha dicho que "desde luego" no sabía nada. "Yo sabia la presión política que hicieron algunos sobre mí", ha afirmado. Al conocer estos casos, ha dicho sentir "tristeza e indignación, como la inmensa mayoría de la sociedad y sobre todo los militantes del PSOE". Los casos de señalamiento como el de la mujer de Pedro Sánchez los ha relacionado con el de su hermano. "La Justicia ha determinado que la Generalitat había actuado correctamente", ha destacado, aunque ha reconocido que "claro" que le afectó, y también a su madre. "Si mi hermano no hubiera sido mi hermano, no estaría en esa situación", ha denunciado. En esta misma línea, ha asegurado que vivió con "conmoción y profunda tristeza" el intento de suicido de José María Ángel tras las dudas sobre su currículum. "No tengo más palabras que de agradecimiento y reconocimiento, ha hecho un servicio extraordinario", ha destacado.

