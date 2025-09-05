El PSOE defiende la "exquisita actuación" del juez del caso Montoro y el "impecable" trabajo de los Mossos

La representación legal del PSOE en el caso Montoro ha defendido en un escrito dirigido al magistrado que investiga la causa, Rubén Rus Vela, la "exquisita actuación" del propio instructor, así como el "impecable" trabajo desarrollado por los Mossos d'Esquadra, que junto con la UCO de la Guardia Civil actúan como Policía Judicial en el procedimiento en el que el exministro Cristóbal Montoro está investigado desde el 16 de diciembre de 2021.

En un escrito de este viernes 5 de septiembre, al que ha tenido acceso esta redacción, los socialistas rechazan el recurso que interpuso el despacho Equipo Económico, que fundó el propio Montoro en 2006, contra los autos de 2018 que iniciaron la causa, al hallar los Mossos unos correos electrónicos que apuntaban a la existencia de unas presunta trama que pretendía "influir decisivamente en reformas legislativas favorables".

Equipo Económico ha solicitado en un recurso la nulidad de todo lo investigado al considerar irregular el inicio de las pesquisas tras hallar de forma causal los emails sospechosos.

Pero el PSOE no está de acuerdo, y defiende que "el recurso ha de ser desestimado" por "la plena validez y la exquisita actuación del Juzgado en garantía de todos los derechos que dice vulnerados".

La letrado del PSOE rechaza que los agentes catalanes realizaran una investigación prospectiva, como alega Equipo Economico, al descargar correos que nada tendrían que ver con el objeto de investigación. "Al hacer tal afirmación se contradice a sí mismo dado que el propio recurrente transcribe parte del acta de entrada y registro, documento donde se aprecia la impecable actuación de los Mossos d’Esquadra, que en lugar de llevárselo todo aplican criterios claramente reductores", dice la abogada.