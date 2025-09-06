Malas noticias para los trabajadores: el motivo por el que en el próximo festivo nacional no habrá puente

Este año, a diferencia de los anteriores, el calendario laboral de 2025 no incluye el 12 de octubre como festivo nacional. Por lo tanto, el primer festivo nacional tras el verano será en el mes de noviembre. Una espera que se puede hacer larga para aquellos que aseguran que "ya ni se acuerdan de las vacaciones de verano".

Pese a no ser festivo nacional por caer en domingo, en Zaragoza, y en todo Aragón, los trabajadores podrán disfrutar de un puente gracias a que el festivo regional en honor a la Virgen del Pilar se moverá al lunes. Además, para los estudiantes de la capital, el calendario escolar 2025-2026 tiene reservada una grata sorpresa: tendrán libre el viernes 10 de octubre, que será no lectivo en toda la provincia para todos los niveles educativos.

El lunes 13 de octubre también será festivo en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura y la ciudad autónoma de Melilla. El resto de los españoles, sin embargo, no tendrán un festivo laboral hasta el 1 de noviembre pero, mala noticia, tampoco podrán tener puente.

Los siguientes festivos

Los festivos laborales en sábado son la peor noticia para la gran parte de trabajadores que desempeñan sus trabajos de lunes a viernes porque son días festivos que se pueden considerar perdidos. Y la mala fortuna se repite, también con uno de los puentes que, los años que cae bien, se convierte en acueducto. Este año, el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, también caerá en sábado.

El primer festivo fuera del fin de semana llegará casi cuando termine el año. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, cae en lunes y, esta vez sí, permitirá disfrutar de un puente de tres día previo a las vacaciones de Navidad, que, dicho sea de paso, este 2025 cae en jueves.

En resumen, estos son los cuatro festivos nacionales y autonómicos que quedan por delante: