Tellado advierte que el año judicial del PSOE empezará con Begoña Gómez en el banquillo

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido de que el año judicial para el PSOE no empezó este viernes sino que lo hará "este miércoles cuando veamos sentada en los juzgados a Begoña Gómez", y seguirá con otras causas como las del propio fiscal general del Estado o la del caso Koldo y los "hijos políticos de Santos Cerdán".

Así se ha pronunciado en un acto en Pamplona donde ha abierto el curso político del PP en Navarra, en cuyo Gobierno regional -ha dicho- "todo huele a podrido" y cuya presidenta, María Chivite, es "el epicentro y como mínimo la consentidora", además de ser muy crítico con las posibles repercusiones de la investigación en torno al socialista navarro Santos Cerdán.

Y ha ido más allá al extender las repercusiones al ámbito nacional dado que, a su juicio, "el sanchismo" ha convertido Navarra "en una especie de laboratorio de pruebas", tanto con sus pactos con otras formaciones políticas como en prácticas que evidencian la "quiebra moral y política del Partido Socialista".

"Este puede ser el último curso político de este Gobierno" de Pedro Sánchez, un Gobierno "mendicante y arrodillado" ante "prófugos de la Justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y le mantienen la respiración asistida", ha remarcado.

Frente a todo ello, ha continuado, el de Sánchez es un Gobierno "que no tiene nada que ofrecer más que muestras de su debilidad, de su desesperación y de su corrupción sistémica", con ejemplos "bochornosos" vistos esta semana, el más evidente la "degradación institucional sin precedentes" de la apertura del año judicial este viernes a cargo de "un personaje acusado de un delito gravísimo" en el Tribunal Supremo.

Por ello, Tellado ha asegurado que el año judicial no comenzó este viernes con el acto al que asistió el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sino que para el Partido Socialista comenzará este miércoles con "la esposa del presidente del Gobierno y su asesora declarando por la presunta malversación de fondos públicos que cometieron desde el mismo Palacio de la Moncloa".

A ello le seguirán "los procesos a García Ortiz por revelación de secretos y después al hermanísimo por su enchufe en la Diputación de Badajoz", y continuará "con los avances de todas las investigaciones en curso sobre el saqueo a las arcas públicas que han protagonizado el clan de las primarias, el clan del Peugeot, los Koldos, los Ábalos, los Aldamas y los Sánchez-Gómez, con la causa de las cloacas de Ferraz".

El del PP será un Gobierno honesto y que trabaje

En este escenario, el dirigente popular ha considerado que su partido tiene "una responsabilidad y un deber: construir y darle a España una alternativa" con un Gobierno "honesto, honrado y que trabaje" y que "está cada vez más cerca", aunque llegará con las papeletas en las urnas", "con valores y con principios".

También se ha referido al "gran embajador de la incompetencia del Gobierno" que, a su juicio, es el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, al que ha llamado 'Óscar Averías'.

El secretario general del PP ha puesto en valor el trabajo de su formación en Navarra, donde ha animado a "trabajar duro" por "el cambio".