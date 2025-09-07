Feijóo, corista de una big band como celebración anticipada de su cumpleaños en A Coruña

Ya se le había visto en más ocasiones en conciertos de la Garufa Blue Devils Big Band, banda residente en la sala coruñesa de la calle Riazor Garufa Club, al igual que a otras figuras destacadas de la política local o estatal, desde Nadia Calviño a Bea Mato. Pero nunca sobre el escenario. Hasta este sábado. El presidente del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se sumó a cantar coros de 'Mi limón, mi limonero' junto a dos de los cantantes de la big band, Bea García y Gabi Triana, y a un habitual y persona cercana al club, Eduardo Mallo, mientras cantaba como solista Mery Lafuente. ¿Y cómo surgió esa inesperada colaboración? Fue cosa de su mujer, Eva Cárdenas, que pidió a la sala que la big band le hiciera algún guiño ya que el próximo miércoles, día 10, el líder de los populares está de cumpleaños.

"Fue Eva, que me dijo que el próximo miércoles está Alberto de cumpleaños y que si podía la big band hacer algo. Y resulta que yo cumplo años el martes", cuenta Eduardo Mallo, a quien se puede ver en los coros junto a Feijóo. "Y el director de la big band, que es muy simpático [Roberto Somoza], lo llamó y le dijo que eligiera entre contar un chiste y cantar una canción. Y eligió la canción", relata este habitual de Garufa Club.

El propio Feijóo compartió este domingo en su cuenta oficial de Instagram un vídeo en el que se ve su comedida contribución a los coros. El popular aprovechó la coyuntura para adornar su actuación con un guiño político y escribió como texto en la storie del vídeo: "Mi limón mi limonero. Me gusta la fruta".

Antes de la parte musical y nocturna de su celebración anticipada, Feijóo había acudido al partido del Deportivo en Riazor.