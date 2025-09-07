López Miras: "Pedro Sánchez está dando los pasos previos al desacato"

¿Por qué no acepta la quita de 3.300 millones de deuda, aunque lo considere un parche?

Una medida que aprueba el Partido Socialista con los independentistas catalanes no es una medida que beneficie al conjunto de los españoles. El problema de la Región de Murcia es de financiación, no de deuda. Somos la comunidad de España que menos recibe por parte del Gobierno para mantener institutos u hospitales. Y hasta para esto se nos sigue marginando. Siendo la peor financiada, la Región de Murcia es la novena en porcentaje de quita de la deuda. Todo esto es una estrategia electoral de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa unos meses más. Además, la medida viene con trampa porque, según la Airef, el ahorro que va a suponer la quita no se pueden invertir ni en sanidad ni en educación ni en política social.

¿Confía en que todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular aguanten en bloque la tentación de la quita?

A todos los presidentes les he escuchado lo mismo que estoy diciendo yo. Lo único que cabe ahora mismo es poder afrontar entre todos una reforma del Sistema de Financiación Autonómica, que está caducado desde 2014.

¿No cree que, como dice Pedro Sánchez, aunque la mayoría de los jueces hacen bien su trabajo, algunos sí que hacen política?

La descomposición y el cuestionamiento de las instituciones del Estado a la que nos está llevando Sánchez no tiene límites. Nadie debería de cuestionar los poderes del Estado de derecho, pero mucho menos el presidente del Gobierno. Es muy irresponsable y temerario cuestionar la justicia porque el siguiente paso es la rebeldía. Pedro Sánchez está dando los pasos previos al desacato y al incumplimiento de las resoluciones judiciales. Eso no es democracia y, desde luego, cuestionar y atacar solo a los jueces que investigan a tu familia deja entrever que es una cuestión, desde luego, muy personalista, muy partidista y de supervivencia política.

¿Le pareció acertada la decisión de Feijóo de dejar solo al rey en la apertura del juicio final?

No se trataba de dejar solo al rey, sino de evidenciar que algo no funciona en nuestro Estado de derecho. No podemos acostumbrarnos a que el fiscal general del Estado, el encargado de impartir justicia y de perseguir a los delincuentes, esté camino del banquillo.

Hemos visto esta semana a Illa con Puigdemont. ¿Cree que Sánchez será el siguiente?

Si a él le interesa, sí. Así funciona el Gobierno de España y en esto se basa esta legislatura. Se puede decir que no va a haber indultos, pero si a él le interesa, pues habrá indultos. Se decía que la amnistía era inconstitucional, pero cuando a Pedro Sánchez le ha interesado, pues la amnistía ha tenido un precioso encaje constitucional. Se hablaba de que no habría un cupo catalán ni una fiscalidad específica para Cataluña, pero como a Pedro Sánchez le interesa para seguir siendo presidente del Gobierno, vamos encaminados a eso y uno de los pasos previos es la condonación de la deuda de Cataluña. Así que, si a Pedro Sánchez le interesa reunirse con Puigdemont para seguir en la Moncloa, pues veremos esa imagen tan bochornosa.

Feijóo ha propuesto cambiar la ley para que se convoquen elecciones después de dos prórrogas de presupuestos. ¿Estaría dispuesto a hacer lo mismo?

Estoy de acuerdo con aquellas iniciativas que van dirigidas a dar normalidad democrática. Sánchez le decía a Rajoy que un gobierno sin presupuestos era como un coche sin gasolina y yo creo bastante en esa afirmación. Llevar toda una legislatura sin tan siquiera presentar un presupuesto no es normal. Y no es democrático que el presidente del Gobierno diga que quizás los presente y que, aunque no se los aprueben, seguirá gobernando.

¿Usted tiene claro que las competencias de prevención y extinción de incendios son suyas? Ha habido polémica con algunas comunidades este verano.

Yo lo que veo es que con Pedro Sánchez todo ha cambiado. Antes, cuando había una emergencia, todas las administraciones ponían todos los recursos a disposición y colaboraban. Nadie se preguntaba qué era de quién y qué le correspondía hacer a quién. Esto lo viví con el terremoto de Lorca. Ahora, hasta ayudar a las personas se ha politizado. No entiendo que el Gobierno de España utilice las peticiones de ayuda como debilidad política electoral. Esto lo vimos ya con el apagón. Cuando las comunidades solicitamos que se avanzase en el nivel de la emergencia, el Partido Socialista salió en cascada a decir que los presidentes del PP no éramos capaces de gestionar la crisis.

¿Qué le parece el Pacto de Estado por del cambio climático?

Yo creo en el cambio climático y, además, afecta a la Región de Murcia. Hay un proceso de desertificación que está avanzando desde el norte de África al sur de Europa y, de hecho, en las numerosas intervenciones que yo he hecho en Bruselas, uno de los criterios que yo he defendido que tenían que ser importantes a la hora de repartir los fondos de cohesión era la vulnerabilidad ante el cambio climático. Es una evidencia, pero utilizarlo para tapar la falta de recursos que se han podido destinar a las comunidades autónomas no me parece acertado. Además, creo que con esto se intenta trasladar que la responsabilidad de los incendios ha sido del cambio climático y no de los delincuentes que los han provocado, como así ha sido.

¿Qué le parece la reducción de la jornada laboral que se vota la semana que viene en el Congreso?

Me parece bien, como que se aumenten los salarios y que se garantice una un empleo de calidad para todos, pero estas decisiones tienen que ser sostenibles, dialogadas y acordadas con aquellos que tienen que pagar los sueldos y reducir la jornada laboral. El papel lo aguanta todo, pero luego la medida llega a la empresa y al autónomo de turno, que tienen que poder hacerle frente.

¿Se va a quejar a Von der Leyen por firmar un acuerdo con EE UU restrictivo con nuestros productos agrícolas pero no con los suyos?

Todavía no sabemos cómo va a quedar la situación porque Trump cambia de opinión cada semana. Lo que sí que me parece es que la UE debe defender una vez por todas a nuestros agricultores y ganaderos. No estoy en nada de acuerdo en que no se nos apliquen los mismos criterios a nuestros productos del sector primario que a los de tecnología, a vehículos o a otros productos industriales. Me va a tener enfrente Von der Leyen, la Unión Europea y quien sea.