La Zarzuela "no comenta" conversaciones "privadas" tras afirmar Feijóo que el Rey le aseguró que “entendía” su plante a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha dicho este lunes en 'El Programa de Ana Rosa', de Telecinco, que su plante a Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el viernes pasado, en la apertura del año judicial, había sido comprendido por Felipe VI. "El Rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición", ha asegurado el líder de la oposición, quien ha reiterado que no tenía obligación constitucional de asistir y se ha mostrado tranquilo con su decisión, que volvería a repetir.

No es habitual que los políticos revelen lo que hablan con el Monarca. Fuentes de la Zarzuela no han querido comentar la afirmación hecha por Feijóo y han apuntado que "la Casa no comenta las conversaciones privadas del Rey". Además, esas mismas fuentes han querido recordar que, durante su reinado, Felipe VI "se ha atenido, se atiene y se atendrá a una exquisita neutralidad política en toda su acción institucional".

Desde el PP restan importancia a lo dicho por Feijóo en la entrevista, donde comenzó refiriéndose a que había hablado con "la Casa", en referencia a Zarzuela, si bien luego se le preguntó nítidamente sobre qué le había dicho el Rey. En cualquier caso, el mensaje que traslada Génova horas después del programa en Telecinco es que en ningún momento Feijóo trató de trasladar que Felipe VI le hubiese respaldado en su plante el viernes al acto solemne de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo, que siempre preside el Monarca. Simplemente, aseguran fuentes populares, el líder de la oposición comentó que Zarzuela había acusado recibo de su ausencia en el acto, sin mayores consideraciones.