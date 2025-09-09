Comín se suma a la recusación de Puigdemont y el TC paraliza también el amparo del tercer procesado en rebeldía del 'procés'

El pleno del Tribunal Constitucional ha tenido que cambiar de planes. Finalmente ha decidido paralizar la admisión a trámite del recurso de amparo del 'exconseller' de Cultura Lluís Puig contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los procesados en rebeldía por el delito de malversación. La decisión se ha producido a petición de Enrique Arnaldo, uno de los tres magistrados recusados por el expresidente catalán Carles Puigdemont, despues de que esta misma mañana se sumara también a la iniciativa el eurodiputado Toni Comín.

Fuentes del alto tribunal han señalado a EL PERIÓDICO que la intención del pleno era en un principio dejar solo en suspenso el amparo de Puigdemont, pero el hecho de que Toni Comín también haya recusado a los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías ha hecho que el primero planteara a sus compañeros que no se sentía cómodo participando en la admisión a trámite del recurso de Puig, cuando su imparcialidad estaba en entredicho por las dos personas que se encontraban en su misma situación.

Planteada la objeción por Arnaldo, el resto de magistrados ha cambiado su criterio y ha decidido posponer la admisión a trámite del único procesado en rebeldía que no ha recusado a ningún magistrado. El suyo es el último recurso de amparo de los condenados o procesados en rebeldía del 'procés', pendiente de admisión a trámite.

Los de los condenados por malversación a los que el Supremo rechaza aplicar la amnistía: el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, fueron admitidos a trámite el pasado mes de febrero. Los de los procesados en rebeldía se vieron retrasados al demorar la Sala de lo Penal del Supremo la resoluicién en la que confirmaba la decisión del instrutor Pablo Llarena de entender que la amnistía que se les atribuye entra dentro de las excepciones de la propia ley de amnistía.

