Investigación a la mujer del presidente
La asistente de Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar por el delito de malversación
Fuentes del caso aseguran que es previsible que la mujer del presidente del Gobierno también eluda prestar testimonio ante el juez Juan Carlos Peinado
Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, se ha acogido esta miércoles a su derecho a no declarar por el delito de malversación ante el juez Juan Carlos Peinado, quien ahora tienen previsto interrogar a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las fuentes consultadas por esta redacción apuntan que es previsible que Begoña Gómez también rechace prestar testimonio ante el magistrado.
El juez ve delito en la labor prestada por la asesora, trabajadora de Moncloa, en relación con actividades privadas de Gómez en busca de financiación para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Álvarez reconoció en diciembre pasado, durante su primera declaración en calidad de testigo, la autoría de determinados los correos electrónicos. En uno de ellos manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando el máster de la Complutense. Afirmó que lo hizo como "favor" para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda "365 días durante 24 horas al día".
En su auto de citación, el magistrado razonaba que la remisión por la asistente de Begoña Gómez del correo antes citado a Reale Seguros "excede claramente de sus funciones", que consistían "en la gestión de la agenda, del correo, dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno".
Se trata de la cuarta ocasión en la que Peinado cita a la mujer de Pedro Sánchez, a la que investiga desde abril de 2024 por varios delitos que han ido aumentando desde la imputación inicial de tráfico de influencias y corrupción en los negocios al intrusismo y la apropiación indebida del software creado para la cátedra hasta incluir la malversación relacionada con la actividad de su asistente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: 'Las tapas no se pagan, son gratis
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Todo lo que se sabe de los presuntos abusos en una escuela infantil de Zaragoza: 'Está al margen de la ley
- Bakis no sale de la rampa de salida
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura