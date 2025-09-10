Pilar Alegría da un repaso al diputado del PP que llamó prostituta a Sarah Santaolalla: "Digno heredero de Torrente"
La ministra de Educación se ha dirigido ha calificado así a Jaime De los Santos en un debate sobre la Libertad de Expresión
Nuevo rifirrafe entre PSOE y PP en el Congreso de los Diputados a cuenta de la libertad de expresión en RTVE. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dado un repaso al diputado del PP Jaime De los Santos que llamó prostituta a Sarah Santaolalla, colaborado entre otros del programa Mañaneros de Televisión Española.
"Usted tiene la cara como el cemento armado y todavía no ha tenido tiempo para rectificar sus insultos o al menos pedir disculpas", ha comenzado su intervención la ministra, quien ha reprochado: "¿Qué libertad de expresión defiende exactamente usted? ¿La que le ha permitido llamar "mujer prostituida" a una analista política que colabora con Televisión Española".
La ministra ha subrayado que si esa libertad de expresión que defiende el diputado, "no me espere ni hoy ni mañana", y ha calificado sus palabras de una falta "de respeto y educación".
"Un insulto a la inteligencia"
Para Alegría, lo más "sangrante" es que esos insultos vienen precisamente de quien ostenta el cargo de vicesecretario general de Igualdad y de Educación en el PP, algo que ha considerado "un insulto a la inteligencia de todos los españoles".
La portavoz del ejecutivo también ha criticado la actitud "envalentonada" de De Los Santos, quien rechazó la invitación de la cadena pública para dar explicaciones, aunque sí acudió al programa Espejo Público de Antena 3, donde nageó haber dicho algo así y acusó a RTVE de haber manipulado sus palabras deliberadamente para generar una campaña de odio en su contra.
Alegría recordó que, lejos de rectificar, el diputado ha exigido a RTVE una disculpa. “Lo que está claro es que usted, con sus palabras, se ha convertido en un digno heredero de Torrente. Es absolutamente lamentable”, ha concluido la ministra.
