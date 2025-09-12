Israel
Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta
Robles censura los actos violentos que comprometen la seguridad de La Vuelta
El Gobierno aboga por la expulsión de los equipos israelíes de competiciones deportivas como se hizo con Rusia
EFE
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, defendió este viernes en Murcia que sean compatibles la celebración "con normalidad" de la vuelta ciclista a España y el "derecho a la protesta de personas que luchan por una causa justa".
Bolaños, que ha presidido la toma de posesión del secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha insistido a preguntas de los periodistas en que el Ejecutivo pondrá todos los medios a su alcance para garantizar el desarrollo de la prueba ciclista, que finaliza este fin de semana, y el derecho de manifestación de los ciudadanos.
Por otra parte, preguntado por los comentarios del Gobierno israelí contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que acusó de lanzar una "flagrante amenaza genocida", Bolaños ha considerado "sorprendente" que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "acuse precisamente él a alguien de genocidio".
Recordó que el Ejecutivo español condenó firmemente en su día los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y pidió la liberación de los rehenes, y subrayó que España lidera la presión de la comunidad internacional en busca de una resolución del conflicto.
- El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- El impacto de Kodro y el dilema del Real Zaragoza con el delantero en el final del mercado
- El Real Zaragoza ficha a un central juvenil de la misma academia ghanesa en la que descubrió a Saidu
- Una pancarta contra las obras en San Miguel: 'Queremos que toda Zaragoza se entere de nuestras demandas
- Este es el país invitado por Zaragoza a las Fiestas del Pilar 2025: tiene 3.500 residentes en la ciudad
- Javier Paredes, exjugador de Real Zaragoza y Albacete: 'Claro que el runrún influye y genera dudas, vamos a aguantar un poco
- Muere un hombre tras sufrir una cogida durante el encierro de las fiestas de un pueblo de Zaragoza