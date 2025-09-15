Protestas en la Vuelta
Una de la acusaciones en las causas contra la mujer y el hermano de Sánchez le denuncia en el Supremo por su apoyo a la protestas en la Vuelta
Manos Limpias ve incitación al odio en las manifestaciones de Sánchez por "dar alas, respaldo y aval" para actuar violentamente
La presentación de acciones penales por lo ocurrido este viernes en la etapa final de la Vuelta no se ha hecho esperar. Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en causas que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno --como las que mantienen imputados por corrupción a su hermano y a su esposa, Begoña Gómez-, ha presentado una denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo por considerar que sus manifestaciones este domingo en apoyo a las protestas pro palestinas en la Vuelta ciclista a España constituyen delitos de incitación al odio y a la violencia.
Consideran que el presidente del Ejecutivo dio "alas, respaldo y aval" a los manifestantes para "actuar violentamente". Agregan en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que acuden directamente al alto tribunal y no denuncian lo ocurrido ante el Fiscal General del Estado, "dada su dependencia respecto al denunciado y su situación de imputado, ya en juicio oral, su actuación sería lisa y llanamente el rechazo de la denuncia, no promoviendo su persecución".
Suscríbete para seguir leyendo
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- Las primeras escaleras mecánicas de España se instalaron en Zaragoza en 1936: este fue el lugar y el motivo
- Más megavatios que vecinos: seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas
- Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- Violenta pelea en el centro de Zaragoza: dos heridos a machetazos en la plaza de Los Sitios
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- El fichaje fetiche de Paul Akouokou y el planeta en torno al que orbitará el Real Zaragoza