Moreno se suma a la bronca política por las protestas de La Vuelta: "Sánchez manosea la causa de Gaza para polarizar"

La Junta de Andalucía respalda a la comunidad de Madrid y critica el dispositivo de seguridad del Gobierno de España

El presidente andaluz, Juanma Moreno, en Madrid

El presidente andaluz, Juanma Moreno, en Madrid / Eduardo Parra / Europa Press

J. A.

Sevilla

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha optado por mantener un tono más elevado que otros barones territoriales del PP (como Isabel Díaz Ayuso) en su visión sobre los ataques de Israel a Gaza. Por eso, habla de "desproporción" o de actuación "inaceptable". Pero al mismo tiempo elude usar los términos de genocidio, realizar una condena expresa o respaldar acciones contundentes de respuesta por parte del Ejecutivo central. Así lo hizo el pasado jueves en el Parlamento andaluz y así lo ha vuelto a hacer este lunes antes de la reunión de la dirección nacional del partido marcada por las protestas que obligaron a cancelar este domingo la última etapa de la Vuelta a España.

"Lo que está ocurriendo en Gaza es completamente inaceptable desde todos los puntos de vista. El más puramente humano y el social. Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse tras el atentado brutal de un grupo terrorista como Hamas que hizo una matanza de 1.600 personas pero la reacción no puede ser infinita y desproporcionada. Claro que condeno y no puede ver cómo aceptable la situación que están pasando los gazatíes", resumió el presidente andaluz.

Pero a partir de ahí, Moreno arremetió contra el presidente del Gobierno por sus palabras en un mitin de Málaga respaldando las acciones de protesta contra la participación del equipo Israel en la Vuelta a España: "Sánchez hace un flaco favor a la causa palestina con su manoseo con una motivación política y electoral. Cuando uno manosea una causa, al final, expulsa a una parte de la población de que apoye esa causa".

Moreno aprovechó este nuevo pulso político para recuperar una de las reflexiones que ha marcado el arranque de este curso electoral en Andalucía: los efectos de una "polarización" a la que atribuye los resultados de los últimos sondeos que apuntan a un aumento de Vox. "Quieren trasladar que los que apoyan la causa palestina son de izquierdas y el que no la apoya es de derecha. Eso no es así y otra vez volvemos a la absoluta polarización a la que nos quieren arrastrar Vox y el sanchismo".

Choque por el dispositivo de seguridad

Las protestas celebradas en Madrid que impidieron la finalización de la Vuelta a España provocaron también las críticas de la Junta de Andalucía por el dispositivo de seguridad. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), expresó su "máximo reconocimiento y apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil" y arremetió contra el Gobierno: "Lo inadmisible es que el ministro del Interior no les dé los medios y el apoyo que merecen. Es una vergüenza que el Gobierno de Sánchez abandone a su suerte a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad".

Estas críticas encontraron la respuesta del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien recordó la gestión realizada por Antonio Sanz cuando ocupó su puesto en la Delegación del Gobierno: "El consejero Sanz debería ser un poco más comedido en sus declaraciones, ya que no es el más indicado para hablar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque, cuando era delegado del Gobierno, el PP de Mariano Rajoy realizó los mayores recortes en plantillas y medios técnicos de los empleados públicos, entre ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

