Junqueras responde al Gobierno: "Si ve inasumible la financiación, para nosotros serán inasumibles los Presupuestos"

Los próximos meses serán decisivos para saber si Cataluña tiene nueva financiación y todo el mundo empieza a tomar posiciones. Este domingo EL PERIÓDICO publicó que el Ministerio de Hacienda prepara una alternativa a la propuesta de financiación singular que reclama ERC porque considera que el planteamiento de los republicanos es "inasumible". Pues bien, este lunes el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha respondido al Gobierno que si no satisface sus demandas no tendrá sus votos para los Presupuestos Generales del Estado ni para los de la Generalitat.

"Si ellos considerasen inasumibles cuestiones que son fundamentales para el país y para la gente de nuestro país, pues es evidente que también serán inasumibles para nosotros cuestiones que para ellos son relevantes como los presupuestos", ha dicho este lunes en una entrevista en TV3. Así, el republicano vuelve a activar su principal baza para arrastrar al Gobierno hacia una propuesta de financiación lo más ambiciosa posible: si a ERC no le gusta, se borrará de las conversaciones sobre las cuentas públicas. Ni tan siquiera se sentará a negociar. "La negociación no ha empezado ni empezará hasta que no se resuelva la cuestión del modelo de financiación y la cuestión de la recaudación fiscal", ha advertido.

Nosotros queremos que hayan presupuestos en las instituciones, pero queremos que los presupuestos sean buenos Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Los votos de los republicanos son clave tanto en Madrid como en Barcelona si Pedro Sánchez y Salvador Illa quieren nuevas cuentas públicas. Especialmente sensible es el caso catalán, ya que el Govern del PSC aún no ha conseguido aprobar unos presupuestos desde que llegó a la Generalitat hace un año. Junqueras asegura que él es partidario de que haya nuevas cuentas, pero que no puede mover ficha hasta saber si el Gobierno cumplirá: "Nosotros queremos que haya presupuestos en las instituciones, pero queremos que los presupuestos sean buenos". Y según él, solo serán buenos si se cambia el sistema de financiación y, por lo tanto, el reparto de recursos a las comunidades.

La proposición del IRPF

La nueva financiación se juega en dos frentes. Por un lado, el Gobierno tiene que presentar su propuesta de modelo de financiación. Por el otro, hay la cuestión fiscal y el PSOE tiene que decidir si está dispuesto o no a avalar la proposición de ley que ERC presentará en el Congreso para que Cataluña pueda recaudar todo el IRPF. Junqueras ha vuelto a insistir que, para que haya presupuestos, el Gobierno tiene que satisfacer el 'pack' completo. Es decir, tanto la carpeta de la financiación como la carpeta fiscal. Ha admitido que su proposición de ley del IRPF, como también explicó EL PERIÓDICO este domingo, está lejos de tener los apoyos garantizados, pero se ha mostrado convencido de que los logrará.

"No es fácil, pero precisamente porque no es fácil lo afrontamos nosotros", ha dicho. También ha lamentado que hay otros partidos que deberían "estar ayudando" a ERC en esta cuestión y no lo están haciendo. No ha dicho nombres, pero no ha hecho falta para que se le entendiera. Se refería a Junts, partido que los republicanos consideran que debería volcarse en este asunto y que no lo está haciendo.

Boicot a la Vuelta

Sobre la cancelación de la última etapa de la Vuelta a España por las protestas palestinas, Junqueras ha mostrado su apoyo a los manifestantes: "Ante un genocidio, que sin duda lo es, creo que todos nos tenemos que posicionar con contundencia". Para el líder republicano lo que está pasando en Gaza ahora mismo "clama a la consciencia de cualquier ser humano" por las "imágenes escalofriantes" y los "actos de violencia arbitraria e indiscriminada". "Todos deberíamos hacer todo lo posible para frenarlo o como mínimo de condenarlo con todas nuestras fuerzas", ha zanjado.

