Por fraude fiscal y corrupción
Un juez que coincidió en Justicia con Dolores Delgado asume la causa en la que se investiga a González Amador
La Comisión Permanente del CGPJ nombra al magistrado Antonio Viejo al frente del juzgado 19 de Madrid, al ser el más antiguo de todos los candidatos
La causa en la que se investiga por de delitos fiscales y de presunta corrupción a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cambia de manos. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha concedido al juez Antonio Viejo la plaza de titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, por jubilación de la magistrada que hasta ahora se ocupaba de los procedimientos seguidos contra el empresario, uno por delito fiscal y otra en la que se investiga el presunto pago de comisiones ilegales.
El de Viejo, que fue cargo en el Ministerio de Justicia, cuando estuvo a su frente Dolores Delgado, formaba parte del concurso de traslado entre miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado en el que se ofertaron 133 plazas, que se han adjudicado por criterio de antigüedad en el escalafón y en el orden jurisdiccional del que se trate. El hasta ahora magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid era el más antiguo de todos los candidatos a la vacante que deja la jueza Inmaculada Iglesias, por lo que su nombramiento solo estaba pendiente de la reunión de la Permanente para oficializarlo.
Se da la circunstancia de que Viejo tiene la misma edad que la magistrada a la que sustituye -65 años-, pero los jueces pueden prorrogar su actividad profesional hasta los 72 años si así lo desean. El magistrado que a partir de ahora estará al frente de las dos causas abiertas contra la pareja de Díaz Ayuso está asociado a la Francisco de Vitoria y cuenta con una experiencia profesional de más de 35 años, en los que se ha caracterizado por su talante moderado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- La historia del 'pueblo' que permanece escondido en un barrio de Zaragoza
- ¿Cuánto cobran la alcaldesa y los concejales de Zaragoza tras la última subida de sueldos?
- Radovanovic es baja, Tachi entra en la lista y Adrián sigue bajo palos en un once con tres cambios
- Gabi: «Es un problema del VAR, siempre con la misma persona»
- El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón
- El Real Zaragoza pone corazón, pero no fútbol ante el Albacete y sigue sin ganar (0-0)
- Zaragoza lanzará sus Fiestas del Pilar con una 'actuación provida', impuesta por Vox, con el Padre Guilherme