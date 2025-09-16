El fiscal general aporta los 150.000 euros de fianza al Supremo con parte de su patrimonio mientras ultima un recurso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho frente este martes con parte de su patrimonio al aval de 150.000 euros que le impuso el magistrado Ángel Hurtado en el auto de apertura oral que le sienta en el banquillo. Se le impuso para asegurar que puede responder, en el caso de ser condenado, a la responsabilidad civil por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Supremo deberá ahora analizar y validar los documentos presentados, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes del alto tribunal. En la Fiscalía confirman por su parte que la presentación del aval se realiza mientras se ultima la presentación de un recurso directo de apelación ante la Sala de lo Penal del alto tribunal contra esta medida cautelar, por considerar que la cantidad impuesta es excesiva.

Según las mismas fuentes, García Ortiz ha presentado un aval para asegurar la fianza, poniendo uno de sus bienes en garantía por carecer del efectivo que le reclamaba el juez Hurtado. Optó por ello pese a los ofrecimientos de familiares, amigos, y también por parte de ciudadanos anónimos para ayudarle, que ha rehusado.

Petición de las acusaciones

La defensa de González Amador, sin embargo, considera que es insuficiente y reclama que se incremente a los 300.000 euros por el daño reputacional sufrido, al entender que la actuación del fiscal general al informar del pacto que su defensa ofreció a la Fiscalía en el marco de la causa por fraude a Hacienda abierta contra él contribuyó que se le haya llamado repetidamente "delincuente confeso". Ha solicitado ya a Hurtado que lo reconsidere.

Además, también está pendiente que la Sala de apelación resuelva una petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ejerce la acusación popular en esta causa, contra la decisión de Hurtado de no suspender a García Ortiz sus funciones por entender que dicha decisión no le corresponde, al ser de carácter administrativo y existir un vacío legal.

La asociación argumenta que suspender a García Ortiz del cargo es "imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso". En este punto, recuerda que si continuara como fiscal general durante el juicio él sería "el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes". También discrepan del argumento del instructor de que la suspensión cautelar de García Ortiz es de naturaleza administrativa y le corresponda imponerla --aunque existe un vacío legal que en principio, lo impide-- a la Inspección Fiscal.

