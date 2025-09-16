El Gobierno limita la violencia en la protesta propalestina a “cuatro desalmados” y alaba la “profesionalidad” de la policía

Mientras el PP, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, trata de asociar las protestas propalestinas que provocaron la cancelación de la última etapa de La Vuelta en Madrid con “violencia política” y disturbios, el Gobierno las defienden por su mensaje contra el “genocidio” en Gaza y destacan su carácter pacífico. La presidenta de la Comunidad de Madrid incluso llegó a comparar lo sucedido con el cerco de “Sarajevo en guerra” y su gobierno pidió la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, por desplegar un dispositivo insuficiente incapaz de impedir el boicot a esta competición.

Desde la pretensión de equilibrar el derecho a manifestación y la seguridad de los ciclistas, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha replicado a los populares reconociendo a las fuerzas de seguridad, y “especialmente” a los 22 agentes heridos leves, por su “magnífica profesionalidad”. Lo ha hecho en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros incidiendo en el carácter pacífico de las protestas para limitar a “cuatro, cinco o diez desalmados” quienes “intentan tener un protagonismo que en absoluto les corresponde”. Durante las manifestaciones del pasado domingo en la capital, en las que se calcula que participaron unas 100.000 personas, se produjeron dos detenciones.

Un protagonismo que estaría agitando también el PP, por lo que Alegría ha subrayado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros su “condena a cualquier tipo de actitud violenta”, pero sin dejar de cuestionar la “ceguera interesada” de los de Alberto Núñez Feijóo con el “genocidio”. Los insultos o las comparaciones “absolutamente indignas”, reprochó, se verterían por dirigentes populares “para no condenar la masacre en Gaza”. Una posición que, según condenan desde el Gobierno, “les va a perseguir toda su vida”.

Desde el Ejecutivo han instado a los populares a realizar una “condena rotunda” sobre lo sucedido en la Franja de Gaza, con más de 65.000 muertos, en su mayoría civiles. Sin demasiado optimismo, pues consideran que su posición “no es ignorancia, es mala fe”.

Como ya hizo este lunes Pedro Sánchez al situar a Ayuso en su diana, sin referencias a Feijóo durante su intervención en la reunión interparlamentaria del PSOE, los socialistas no dudan en agitar la división que este asunto genera en Génova. “Para confrontar con el PP hay que confrontar con ella”, explicaban fuentes de Ferraz cuestionando que a Feijóo “no le dejan sacar la cabeza”.

Competiciones internacionales

Si hay una batalla cultural a la que se aferra el Gobierno es la del “genocidio” de Israel en Gaza. Por coherencia, según defienden, pero sin dejar de reconocer su capacidad de movilización. Como ejemplo ponen el resquemor en los partidos a su izquierda, especialmente Podemos, de que el ecosistema mediático conservador les adjudique la capitalización de las protestas.

Más allá de La Vuelta, en el Gobierno instan directamente a las organizaciones y federaciones internacionales a que eleven el debate sobre la participación de equipos israelíes en competiciones deportivas. Sobre “si se sigue normalizando” o se adopta la misma decisión que con Rusia tras la invasión de Ucrania. La posición de Moncloa es clara al respecto, al entender que “el deporte no puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real”.

En el plano cultural, el Consejo de Administración de RTVE ha movido ficha al aprobar la salida de España del festival de Eurovisión que se celebrará en Viena en 2026 en caso de que Israel participe en el certamen. La propuesta ha contado con el respaldo de los miembros del Consejo, formado por cuatro miembros del PP, cinco del PSOE, dos de Sumar, uno de Podemos y uno de ERC, Junts y PNV, respectivamente. El resultado este martes fueron 10 votos a favor -por parte de los consejeros propuestos por PSOE, ERC y PNV-, cuatro en contra -PP- y la abstención del consejero propuesto por Junts.

