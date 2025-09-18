La Comunidad de Madrid otorgará su Medalla de Oro a la Vuelta a España tras los incidentes del domingo

En plena polémica por la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España el pasado domingo a su paso por Madrid por la irrupción de manifestantes propalestinos en el recorrido, el Gobierno madrileño concederá a la prueba la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en el transcurso del pleno que se celebra hoy en la Asamblea regional. Su gobierno reconocerá también al ganador de la pasada edición de la competición, el danés Jonas Vingegaard.

La presidenta madrileña, que ha comenzado su intervención mostrando su apoyo a los 22 policías "agredidos en una situación bochornosa" el domingo, ha señalado que la carrera es "una de las competiciones internacionales de las que el pueblo de Madrid" se siente más orgulloso. Si ayer aseguraba que los incidentes del domingo, cuando manifestantes contra el "genocidio" en Gaza y contra la participación en la prueba del equipo Israel Premier Tech, propiedad del empresario israelí Sylvan Adams, había sido un "boicot revolucionario con la complicidad del Gobierno", hoy ha mantenido que se ha tratado de "desguazar" la carrera.

Las manifestaciones del domingo se han convertido en uno más de los asuntos de tensión entre el PP y la izquierda y entre los gobiernos central y regional. Ayuso ha justificado la condecoración que ha anunciado hoy "por el deporte, la libertad y por ser Madrid una región de integración abierta al mundo".

Además de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista a España, el Ejecutivo autonómico concederá al ganador de la pasada edición, el corredor danés del equipo Visma Jonas Vingegaard, su Medalla Internacional. "Este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron”, ha remarcado dirigiéndose a los escaños de PSOE y Más Madrid. Ante la cancelación de la etapa y la ceremonia de entrega de premios, los ciclistas del Visma organizaron su propio acto en el parking de un hotel.

Tras las protestas contra la participación del Premier Tech registradas durante el transcurso de la prueba, no solo en Madrid, Ayuso mostró un apoyo cerrado a la Vuelta a España y su director, Javier Guillén, por la decisión de continuar con la competición sin excluir al equipo, que retiró la palabra Israel de su nombre. Ayuso acudió al inicio de la última etapa, en la localidad de Alalpando, donde saludó a los ciclistas del Premier Tech, así como a los del equipo español Movistar y el de Emiratos Árabes Unidos UAE Team Emirates XRG.