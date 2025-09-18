Sánchez anuncia un plan de 13.000 millones, la mayor inversión de la historia para los aeropuertos españoles

La mayor inversión en el sistema aeroportuario en décadas. Aena invertirá en el periodo 2027-2031 cerca de 13.000 millones de euros en los aeródromos españoles. A esta cifra se añaden 1.000 millones para El Altet. En concreto, 9.991 millones para las actuaciones reguladas que contemplará el próximo Documento de Ordenación Aeroportuaria, a lo que se sumará otras actuaciones del gestor aeroportuario hasta sumar 12.888 millones.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto celebrado en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández; en el que ha estado acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y el presidente de Aena, Maurici Lucena, entre otros.

Un acto en el que Sánchez ha adelantado las principales líneas del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2017-2031, en el que se recogen las principales actuaciones que se llevarán a cabo en los distintos aeródromos españoles para garantizar que puedan absorber los incrementos de tráfico previstos.

Una planificación que parte, para empezar, de un volumen de tráfico muy superior al que se preveía llegar hace unos años, debido a la aceleración del turismo que se ha producido desde el final de la pandemia. Así, el año pasado el conjunto de la red de Aena en España cerró el ejercicio con más de 309 pasajeros y un incremento del 9,2 % sobre las cifras del ejercicio anterior.

Un crecimiento que ha continuado este año, aunque a un ritmo algo más pausado, ya que hasta el mes de agosto se había contabilizado 216 pasajeros, un 4,1 % más que en los ocho primeros meses de 2024.

El propio presidente de Aena, Maurici Lucena, ha hecho referencia a ese asunto. "La fuerza impetuosa del tráfico después de la pandemia nos sorprendió a todos y esa fuerza ha colocado a numerosos aeropuertos cerca de su capacidad técnica máxima teórica, esencialmente los dos grandes hubs -El Prat y Barajas- y los grandes aeropuertos turísticos", ha señalado, antes de admitir que en algunos de ellos van "apretados".

En este sentido, las cifras anunciadas por Sánchez suponen más que duplicar el presupuesto del anterior DORA, que estará vigente hasta 2026, y que contempla 2.250 millones de inversión. Un presupuesto que, eso sí, el Consejo de Ministros ya se ha visto obligado a incrementar en otros 351 millones para realizar mejoras adicionales con las que cubrir el incremento del tráfico por encima del esperado que se ha registrado.

Eso por lo que respecta a la parte regulada, porque si se tienen en cuenta las inversiones de Aena en la parte no regulada la cantidad asciende a 3.542 millones, según ha apuntado Óscar Puente, que también ha defendido el sistema de fijación de tarifas de Aena. Un sistema que, según ha recalcado, permiten "mantener la calidad y efectividad del sistema" y "financiar las inversiones sin apelar al dinero de los contribuyentes", solo con los "ingresos del gestor".