La intención de Montero de seguir en su cargo hasta la convocatoria de las andaluzas dilata una crisis de Gobierno

El comodín de la crisis de Gobierno para coger impulso y estirar la legislatura seguirá bajo la manga de Pedro Sánchez. La intención de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de apurar en su cargo hasta que se publique el decreto de disolución del parlamento andaluz y convocatoria de elecciones a la Junta de Andalucía, a las que concurrirá como candidata del PSOE, dilata los planes para realizar cambios en el Consejo de Ministros. Fuentes del entorno de Montero justifican que es más útil para Andalucía si continúa al frente de sus responsabilidades en el Ejecutivo, sin dejar de compaginarlas con una agenda intensa de partido en este territorio. De hecho, avanzan que no solo Montero, sino también Pedro Sánchez, multiplicarán su presencia.

Si como ha asegurado el presidente andaluz, Juanma Moreno, se agota la legislatura, la convocatoria oficial se produciría en el mes de abril. En Ferraz se abonan a la apuesta de que se agotarán, dada la mayoría absoluta de Juanma Moreno, o en cualquier caso que se producirá un adelanto técnico de pocas semanas. Precisamente, en el Ejecutivo calculan que en el primer trimestre del año tendrán aprobado en el Congreso el proyecto para la quita de la deuda autonómica.

Las comunidades del PP rechazan de plano la condonación. En Hacienda, sin embargo, lo ponen en duda. Aunque el PP vote en contra por directrices de Génova, barruntan, finalmente se acogerán a ella la mayoría de presidentes autonómicos porque no hacerlo “iría en contra de los intereses de la ciudadanía y de sus territorios”. Para los populares se trata tan solo de un pago de favores a los independentistas, tras haberse pactado con ERC.

La batalla por este asunto, con el trasfondo de las andaluzas, se reavivará en el mes de abril si se cumplen los plazos marcados para la tramitación parlamentaria. Sería entonces cuando se comenzarían a convocar las comisiones mixtas entre el Estado y cada una de las comunidades autónomas. Cada territorio debería en ese momento firmar el convenio para beneficiarse de la quita o rechazarla .

Más allá del proyecto de Presupuestos, la vicepresidenta primera pretende dejar sobre la mesa una propuesta de financiación autonómica antes de enfundarse en exclusiva el traje de candidata. Su alternativa para extender a todas las comunidades el acuerdo de financiación singular de Cataluña. Consideran desde su entorno que, como con el proyecto de condonación de la deuda, se visibilizaría cómo el Gobierno cumple con todas las comunidades por igual y prioriza la “solidaridad interterritorial”.

“La condonación es un ejemplo de cómo lo abordamos”, defienden. En este sentido, niegan que les genere problemas su doble condición de candidata y ministra de Hacienda, responsable de las negociaciones con los independentistas, avanzando que su propuesta beneficiará a todas los territorios sin distinción. La someterá además al marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). A la próxima cita de este foro con las comunidades autónomas llevará además la propuesta de senda fiscal. En el Gobierno avanzan que harán un "esfuerzo" para permitir a las comunidades aumentar su déficit.

La carpeta de los Presupuestos

La remodelación del Consejo de Ministros es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno que no suele compartir hasta casi el momento de ejecutarla. Siempre que se le pregunta, se acoge a la respuesta estándar de que está satisfecho con el trabajo de sus ministros. Antes del parón estival, todavía con el ‘shock’ del ingreso en prisión del exsecretario de Organización Santos Cerdán por su presunta participación en la trama Koldo, no eran pocos los dirigentes socialistas que en privado apelaban a una remodelación amplia. Para intentar recuperarse y encarar la segunda mitad de la legislatura con aires renovados.

Entonces se acometieron cambios orgánicos en la cúpula del PSOE y se veían como una salida habitual continuar con una remodelación en el Consejo de Ministros en aras de recuperar la iniciativa y reimpulsar su hoja de ruta. El cambio de estrategia en el arranque del curso político ha permitido al Gobierno coger aire y volver a llevar la agenda política a su terreno, entre la bandera palestina y la multiplicación de anuncios. Ya no se percibe como tan necesaria una crisis de Gobierno inmediata.

A ello se suma la decisión de llevar los Presupuestos hasta el final, tras un debate intenso con algún ministro del núcleo duro del jefe del Ejecutivo que apostaba por no someterlos a votación sin tener antes garantías de sus socios. Un motivo que abunda en la necesidad de alargar la continuidad de Montero al frente de la cartera de Hacienda.

Suscríbete para seguir leyendo