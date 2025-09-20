La policía británica detiene a un empresario venezolano por orden de la Audiencia Nacional

La policía británica ha detenido en Londres al empresario venezolano Alejandro Betancourt López por orden de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción por delitos presuntamente cometidos en España, según informan a EL PERIÓDICO fuentes del caso. Otras fuentes explican que tras unas horas este empresario ya habría recobrado la libertad.

Este empresario, a quien se le incluye en el colectivo denominado en Venezuela como 'bolichicos', es cofundador de la firma Derwick Associates Corp, aunque también ha participado en el sector energético. Según un informe de Asuntos Internos de la Policía inluido en el caso Caranjuez que se investiga en un juzgado de Madrid, Betancourt fue vinculado con "múltiples casos de corrupción en Venezuela y Estados Unidos", recuerdan los agentes de Asuntos Internos, que destacaban que en esta causa no estaba imputado.

En el citado informe policial se explica que un abogado español ingresó 500.000 euros por servicios prestados a Alejandro Betancourt. "Los fondos fueron destinados a la compra de al menos un vehículo y joyas y a cuentas bancarias titularizadas por el mismo, sus sociedades, o terceras empresas en las que tenía intereses", concluyen.

El letrado justificó de forma documental este ingreso con una factura de 4 de mayo de 2015 cuyo concepto decía: "Honorarios profesionales por Consultoría y Asesoramiento en la dimensión de Medios de Comunicación Social. Según Hoja de Encargo Profesional Asto. L.A Betacourt". Dicha hoja profesional fue realizada según la Policía el 15 de abril de 2015 por Betancourt López.

