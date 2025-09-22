El PP acusa a Sánchez de no haber dicho "una sola palabra" de los fallos en las pulseras para maltratadores

El Partido Popular (PP) sigue exigiendo responsabilidades al Gobierno, y al más alto nivel, por el escándalo de los fallos en las pulseras para maltratadores, que a juicio de los de Alberto Núñez Feijóo es un claro caso de "negligencia política" que "no admite de filtros ni de tamices ideológicos", según manifestó este lunes la eurodiputada y vicesecretaria de Organización, Alma Ezcurra. En su primera rueda de prensa en Génova tras haber sido elegida por el congreso del partido celebrado antes del verano, Ezcurra reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya dicho "una sola palabra" sobre esos fallos, y volvió a pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo.

En caso contrario, y como también anunció, los populares promoverán su reprobación en el Congreso de los Diputados por este asunto, que ya ha llevado a Igualdad a anunciar la licitación en los próximos meses de un nuevo contrato que incorporará "mejoras técnicas" a las pulseras que sirven para garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento que protegen a las víctimas de violencia de género. Para Ezcurra, estamos ante una "chapuza intolerable", porque no es admisible que "un fallo de esta magnitud se oculte, que habiendo sido ocultado no se solucione y que lo no solucionado acabe cobrándose víctimas sin que el Gobierno asuma que es el primer y el último responsable de esta situación". Todo ello después de que la memoria anual de la Fiscalía General del Estado detectase estos fallos en los dispositivos.

Como también anunció Ezcurra, los populares promoverán esta misma semana unas jornadas sobre violencia de género en el Senado (el PP goza de mayoría absoluta en la Cámara alta, y suele convertirla en el centro de su oposición al Ejecutivo de PSOE y Sumar) con el objetivo de analizar los fallos cometidos y sus posibles soluciones. Participarán en esas sesiones, que tendrán lugar este mismo martes, consejeros del PP en materia de igualdad en las distintas comunidades autónomas, si bien Ezcurra tendió la mano a que lo hagan también consejeros autonómicos de gobiernos del PSOE.

Según reclamó la eurodiputada, habría que "desencriptar los datos perdidos a la mayor brevedad posible para evitar más sobreseimientos", así como una "auditoría" para hacer un "control de daños". Para la dirigente conservadora, el Gobierno, cuando fue advertido del problema, "decidió mirar hacia otro lado" e incluso "anteponer" su "propia supervivencia" política "a la seguridad y a la vida de cientos de mujeres que ya tenían bastante con sufrir una situación de peligro".

Ezcurra le espetó a la ministra Redondo que "como mujer, y como servidora pública, debería sentir vergüenza". Tanto por haber "desoído las advertencias de error y continuar con la contratración de unos dispositivos de funcionalidad dudosa" como por haberse lanzado a insultar a "jueces, abogados, fiscales, técnicos de Cometa [el proovedor de las pulseras] e incluso a la oposición política", aseveró la vicesecretaria popular.

