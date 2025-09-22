En una sentencia
El Supremo rebaja la pena al yerno de Puskás por estafar un millón de la venta de la sociedad del legado del futbolista
El alto tribunal aplica la atenuante de dilaciones indebidas a los condenados por falsificar el contrato en el que la viuda ingresó lo obtenido por la venta de la entidad
El Tribunal Supremo ha rebajado de tres años y siete meses a un año y 10 meses la pena impuesta al yerno del futbolista del Real Madrid entre los años 50 y 60, Ferenc Puskás, por un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad, al apropiarse de un millon de euros de su suegra, por la venta de la sociedad limitada de la Editorial Nacional de Periódicos y Libros del Legado de Puskás, de la que Erzsebet Hunyadvari era propietaria.
La viudad del jugador abrió el 5 de enero de 2011 una cuenta en la localidad de Alfas de Pi, en la que ingresó los fondos obtenidos por la venta que ascendían a 1.190.000 euros. Como autorizada figuraba su hija Anika Puskás, esposa de Jesús María Damborenea. La hija falleció en octubre y en fecha no determinada de ese año el acusado en connivencia con el director de la sucursal, Vicente Ávila, elaboraron dos nuevos contratos de apertura para que Damborenea apareciera como autorizado.
De esta forma consiguió ingresar en su cuenta personal por un lado 900.000 euros el 28 de septiembre de ese año y el mismo día en que falleció su esposa, otros 70.000. En enero de 2012 se hizo una nueva transferencia, que hizo que la suma total alcanzara 1.189.411 euros, de los que remitió a su suegra 191.483 euros para que pagaran los impuestos correspondientes a la venta de la sociedad.
Suscríbete para seguir leyendo
- No se puede caer más bajo. La previa del Ceuta-Real Zaragoza
- Gabi pierde el tiempo: la contracrónica del Ceuta-Real Zaragoza
- Adiós a pagar para escuchar música en Spotify: a partir de ahora será gratis
- El Real Zaragoza vuelve a perder en Ceuta, sigue sin ganar y enciende ya las alarmas (1-0)
- El clima extremo pasa factura: Aragón podría perder 2.000 millones de euros en los próximos años
- Formidable, un rincón del corazón de Zaragoza que se ha asentado como un emblema del brunch
- Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: 'Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años
- Parece Madeira pero está en Aragón: la espectacular cascada del Pirineo que te dejará sin palabras