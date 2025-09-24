Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ministra a bordo

Un avión militar español con Robles a bordo sufre un intento de anular su GPS a su paso por la ciudad rusa de Kaliningrado

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión de Defensa, en el Senado, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España).

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión de Defensa, en el Senado, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

EP

Lituania

Un A330 perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio que viajaba este miércoles a la base aérea de Siauliai (Lituania) con la ministra de Defensa, Margarita Robles, a bordo ha sufrido un intento de perturbación a su GPS a su paso por la ciudad rusa de Kaliningrado.

El episodio, consistente en un intento de inutilizar el GPS del avión militarizado, ha quedado en nada, puesto que la aeronave recibe indicaciones de un satélite militar. Un comandante a bordo ha restado importancia al suceso y ha explicado que este tipo de incidentes son habituales al sobrevolar Kaliningrado, tanto en aviones civiles como militares.

En el avión también viajaban familiares de los desplegados en el Destacamento VILKAS y periodistas para acompañar a la ministra en su visita a la base, donde también se reúne con su homóloga lituana en el marco de las acciones coordinadas con la OTAN para disuadir a Rusia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Atracan a punta de navaja una tienda de 'El Rincón' en Zaragoza
  2. Estas son las tres zonas de Zaragoza donde se probará una novedosa técnica para 'repeler' los grafitis
  3. La nueva Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza: una ‘ciudad’ de 'vanguardia' para 500 tricornios
  4. La familia Morte es la única que opta a renovar el Parque de Atracciones de Zaragoza
  5. El famoso restaurante de La Magdalena donde comió Bunbury tras su concierto en Zaragoza
  6. El aplaudido gesto de Juanjo Bona en 'Masterchef Celebrity' que ha conquistado a los aragoneses
  7. Protesta en un colegio de Zaragoza por el conflicto de las extraescolares con la dirección: 'Las familias del Alierta somos el cole
  8. El pueblo de Aragón con una sola calle que esconde una joya gastronómica: 'Alta cocina con acento rural

La Universidad de Zaragoza ofrece "respaldo jurídico" al exrector Mayoral, investigado por presunta prevaricación administrativa

La Universidad de Zaragoza ofrece "respaldo jurídico" al exrector Mayoral, investigado por presunta prevaricación administrativa

Feijóo sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate" | EN DIRECTO

Feijóo sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate" | EN DIRECTO

Feijóo señala a Sánchez como "responsable del lodazal" de corrupción tras el procesamiento de su mujer

Feijóo señala a Sánchez como "responsable del lodazal" de corrupción tras el procesamiento de su mujer

Azcón anuncia la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova y un centro de salud en Arcosur

Azcón anuncia la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova y un centro de salud en Arcosur

Debate sobre el estado de la comunidad en las Cortes de Aragón

Debate sobre el estado de la comunidad en las Cortes de Aragón

Azcón refuerza su plan tecnológico con la Agencia Digital de Aragón y formación para niños

Azcón refuerza su plan tecnológico con la Agencia Digital de Aragón y formación para niños

El Gobierno no aclara si España irá al Mundial de Fútbol 2026 si acude Israel

El Gobierno no aclara si España irá al Mundial de Fútbol 2026 si acude Israel

La meca de la gastronomía española está en Zaragoza: una calle con más de 50 bares en la que comerás las mejores tapas del mundo

La meca de la gastronomía española está en Zaragoza: una calle con más de 50 bares en la que comerás las mejores tapas del mundo
Tracking Pixel Contents