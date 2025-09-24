En Directo
CON JURADO POPULAR
Begoña Gómez, a juicio: reacciones al procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez por parte del juez peinado | EN DIRECTO
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por malversación de caudales públicos. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también ha señalado a su asistente en la Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El magistrado relaciona el presunto delito con la labor privada que la empleada Cristina Álvarez que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa del presidente del Gobierno. Abrimos aquí un hilo informativo que recoge las reacciones en torno al procesamiento de Gómez.
Yolanda Díaz arremete contra Peinado: "Su instrucción se va a estudiar en las facultades de derecho"
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cargado contra el juez investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su instrucción, ironizó en los pasillos del Congreso, "se va a estudiar en las facultades de Derecho de este país". La valoración de Díaz es la primera que hace en público un miembro del Gobierno tras conocerse su decisión de enviarla a juicio por malversación con un jurado popular.
¿Por qué juzgará a Begoña Gómez un jurado popular por el delito de malversación de caudales?
Tono Calleja Flórez
Juan Carlos Peinado, el juez al borde de la jubilación que interrogó a Sánchez y quiere llevar a juicio a su mujer
La esposa del presidente ha sido citada el sábado 27 de septiembre
La esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, han sido citados el sábado 27 de septiembre para una comparecencia previa.
El juez Peinado envía a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación
El juez Juan Carlos Peinado ha concluido su instrucción sobre una parte del caso Begoña y ha acordado los primeros trámites para enviar ya a juicio, ante un tribunal del jurado, a Begoña Gómez, a su asistente en Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre --que fue secretario general de Presidencia del Gobierno-- por una malversación de caudales públicos relacionada con la labor privada que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa de Pedro Sánchez esta empleada, Cristina Álvarez.
