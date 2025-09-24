Sánchez apela a la “inocencia” de su esposa y su hermano: “La verdad acabará imponiéndose”

Pedro Sánchez se ha mostrado tranquilo tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio por malversación a su esposa, Begoña Gómez, con jurado popular. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio", aseguró esta noche en una rueda de prensa tras participar en la Asamblea General de la ONU para añadir que "defenderemos la verdad". Asumió así en primera persona los casos tanto contra su esposa como contra su hermano, quien también se sentará en el banquillo, y reiteró la "inocencia" de ambos.

Sin entrar a descalificar el auto del juez Peinado de este miércoles, como sí han hecho otros miembros del Gobierno tanto en público como en privado, Sánchez se limitó a apelar a que cuando el tiempo ponga las cosas en su sitio, como confía, "y la justicia así lo dicte", la decisión tenga "la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado".

"La verdad acabará imponiéndose y es que mi mujer y mi hermano son inocentes", subrayó a las preguntas de los periodistas en su comparecencia en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, en Nueva York. Lo que no ha evitado el jefe del Ejecutivo es replicar la valoración del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que tras el auto que Sánchez no merecía ni siquiera continuar como diputado como "responsable de este lodazal". "En democracia quien decide y elige quien es diputado y presidente del Gobierno es la gente con su voto, con él con sus insultos", recriminó.

Sin esperar ni siquiera a analizar a fondo el auto, fuentes de Moncloa se referían a “acoso” y calificaban este paso en el proceso judicial de “tremendo”. Otras fuentes del Ejecutivo elevaban el golpe para asegurar su sorpresa por el hecho de que “le sigan dejando hacer”, en una velada referencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la misma línea claman contra el “desprestigio para la justicia de este señor” y muestran su esperanza de que “le paren antes”.

Otras fuentes del Ejecutivo dejan entrever que el juez pretende con su decisión marcar agenda e influir en los tiempos políticos. Entienden que no es fortuito el hecho de producirse esta decisión coincidiendo con una rueda de prensa prevista por Pedro Sánchez desde Nueva York, como colofón a su participación en la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. “Las casualidades no existen”, aseguran para reforzar esta tesis.

Nuevo auto con Sánchez fuera de España

“Es acoso y derribo”, añadía uno de los colaboradores del jefe del Ejecutivo resaltando que los hitos en el caso Begoña Gómez coinciden con Sánchez “fuera” y antes de comparecer para obligarlo a posicionarse. No es la primera vez, por tanto, que los avances relevantes en la causa han coincidido con la presencia del jefe del Ejecutivo en cumbres internacionales, como la última de la OTAN, la celebración del G20 o su viaje a la India.

Más contundentes todavía se mostraron desde Ferraz, para llamar la atención sobre que en “en 48 horas se ha abierto juicio oral a dos personas cuyo único delito es ser familia del presidente del Gobierno”. “Con el tiempo, esto se conocerá como el ‘Caso Peinado’”, concluían en el PSOE.