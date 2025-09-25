Juanma Moreno se desmarca de la línea oficial del PP y reconoce el "genocidio" de Israel en Gaza

"¿Usted quiere que yo reconozca el genocidio? Pues se lo reconozco". Aunque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya había condenado la situación que se está produciendo en Palestina, esta es la primera vez que el dirigente popular utiliza la palabra "genocidio". Así, Moreno se ha convertido en el segundo barón popular en dar este paso después de que este miércoles lo hiciera el presidente de Galicia, Alfonso Rueda.

Esta es la segunda vez que la cuestión de Gaza llega al Parlamento de Andalucía después de que en la última sesión se guardara un minuto de silencio por "Gaza, Israel y el resto de Oriente Medio". Dos semanas después, Moreno ha decidido cambiar la estrategia y ha admitido el "genocidio" ante las exigencias de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. Aun así, ha lamentado la actitud de la líder de Izquierda Unida y le ha exigido que se deje "de utilizar y manosear a esa pobre población".

La confirmación de Moreno no ha puesto punto final al debate sobre Palestina en la Cámara autonómica. Durante su intervención, la portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha propuesto a Moreno a guardar un minuto de silencio si "es coherente" con sus palabras. "Si usted quiere, se levanta", le ha animado. Esta decisión ha provocado el enfado del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre que ha recordado que el minuto de silencio depende de la Mesa y que ya se hizo uno en el anterior pleno. "Cada uno tiene derecho a usar su tiempo o no utilizarlo, el silencio es una forma de utilizarlo", ha lamentado.

Diferencias en el PP

Este cambio de decisión se ha producido menos de 24 horas después de que el rey Felipe VI pidiera que "detenga la masacre" en Gaza ante la Asamblea de la ONU. "No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación", señaló el monarca para subrayar que lo que los actos de Israel en Palestina "repugnan a la conciencia humana".

El dirigente andaluz ha querido quitar peso al "debate semántico" de utilizar "genocidio o matanza", para señalar que "lo importante es que paremos esta catástrofe". "Que el señor Rueda ha dicho genocidio, pues me parece bien", ha insistido.

Las palabras de Moreno le desmarcan de la línea oficial del partido que este mismo martes protestaba en el Congreso por el uso de la palabra "genocidio" en el minuto de silencio que se guardó por el pueblo palestino. Además, vuelve a enfrentarlo a las decisiones de la presidenta de a comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que lidera una corriente popular de apoyo a Israel.

"Polarización"

"A usted no le importa mucho la situación de los gazatíes, lo que si le importa es dividir la sociedad para rascar un puñado de votos", le ha recriminado Moreno. El presidente ha marcado las exigencias del PP, que ha asegurado que condena "al grupo terrorista Hamás", para puntualizar que "el futuro de los dos estados no se puede construir desde un grupo terrorista" y exige "la devolución de los rehenes". "Si lo que pretende es que salgamos todos a una para parar esa matanza, lo que tiene que hacer es no utilizar ni manosear mas una causa noble como es la causa de Gaza", ha denunciado.

Moreno ha aprovechado para rechazar la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los socialistas, a los que ha acusado de utilizar Gaza para la "confrontación y polarización". "El señor Sánchez lo que quiere es dividir, no le importan los gazatíes, sino sobrevivir en su ámbito electoral", ha denunciado Moreno, que le ha pedido que "construya" para que los grupos se unan.

Antes de entrar al salón de plenos, el presidente de la Junta ha reconocido que en Gaza se vive "una matanza que se está produciendo por una acción del Gobierno israelí". "Hay que parar esta guerra que tanto daño está haciendo", ha lamentado el presidente de la Junta, que ha abordado porque "los dos estados tienen que convivir", aunque para esto, ha señalado "no puede pasar por un grupo terrorista como Hamás, que debe devolver los rehenes".