Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sesión de control en la Cámara alta

El PP manda una carta a Sánchez para recordarle que incumple su comparecencia mensual en el Senado

La portavoz de los populares, Alicia García, asegura que "ha ido más veces a China que al control parlamentario"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Mariano Alonso Freire

Madrid

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, ha remitido una carta a Pedro Sánchez para recordarle que ha incumplido en septiembre su obligación de acudir al menos una vez al mes a la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta, tal y como estableció la reforma del reglamento realizada este mismo año e impulsada por los populares, que gozan de mayoría absoluta en la cámara de representación autonómica. García, en una rueda de prensa este viernes en el mismo Senado, aseguró con sorna que el jefe del Ejecutivo "ha ido más veces a China que al control parlamentario".

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cani ya está en planta tras sufrir un accidente cerebrovascular
  2. Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
  3. Estas son las calles por las que pasará el desfile de Star Wars en Zaragoza: recorrido y horarios
  4. La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
  5. La victoria más emotiva de Mariona: 'Va por ti, papá
  6. Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
  7. Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003
  8. Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza

Julio Llamazares, tras las huellas de su padre en Teruel: "La Guerra Civil sigue condicionando la vida española"

Julio Llamazares, tras las huellas de su padre en Teruel: "La Guerra Civil sigue condicionando la vida española"

Empieza el montaje de los escenarios de las fiestas en la plaza del Pilar

Empieza el montaje de los escenarios de las fiestas en la plaza del Pilar

EEUU apuesta por Tony Blair para dirigir una autoridad de transición en Gaza

EEUU apuesta por Tony Blair para dirigir una autoridad de transición en Gaza

La antigua fábrica de Giesa prosigue su transformación: en noviembre comenzarán a construirse los platós de cine

La antigua fábrica de Giesa prosigue su transformación: en noviembre comenzarán a construirse los platós de cine

Álex González desvela en 'El Hormiguero' la razón por la que pasó por quirófano

Álex González desvela en 'El Hormiguero' la razón por la que pasó por quirófano

Carlos Cantero: "Contamos con ritmo y mentalidad competitiva, algo que los otros equipos no tienen"

Carlos Cantero: "Contamos con ritmo y mentalidad competitiva, algo que los otros equipos no tienen"

Títeres sin cabeza invita a visitar su universo de personajes

Títeres sin cabeza invita a visitar su universo de personajes

200.000 españoles no reciben los cuidados paliativos que necesitan: "Les aboca a un sufrimiento evitable"

200.000 españoles no reciben los cuidados paliativos que necesitan: "Les aboca a un sufrimiento evitable"
Tracking Pixel Contents