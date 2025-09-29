España "evitará" el paso de armas hacia Israel por las bases de Rota y Morón

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha precisado que el uso de las bases de Morón y Rota se rige por el tratado hispanonorteamericano, si bien ha asegurado que el Gobierno se "esfuerza" en colaborar con las autoridades norteamericanas para "evitar" el paso de aviones de Estados Unidos con armas para Israel.

Cuerpo respondía así en RNE a una información que publica este lunes El País, según la cual España habría vetado el tránsito por las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) de aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares para Israel.

Sin desmentir ni confirmar la información, el ministro ha insistido en que España va a seguir respetando el acuerdo con Estados Unidos sobre el uso de las bases pero, además, va a seguir manteniendo un contacto continuado con las autoridades norteamericanas respecto a la utilización de las mismas.

"A partir de ahí, la operativa dentro de las bases militares se rige en base a los tratados internacionales y el esfuerzo está en colaborar con las autoridades americanas para evitar ese paso", ha recalcado.

Cuerpo ha explicado que el real decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros que plasma en una ley el embargo de armas a Israel ha llegado "al límite" de la capacidad de regulación del Gobierno en cuanto a exportaciones e importaciones, y también sobre el tránsito por puertos o por la frontera española.

Esa ley -ha precisado- "agota" el espacio que permite la normativa nacional, "pero siempre en línea y respetando acuerdos y tratados internacionales y respetando también las competencias o la normativa europea".

Preguntado sobre la cláusula del real decreto que permite importar material israelí si afecta a la seguridad nacional, Cuerpo ha rechazado que se trate de un "ángulo muerto" en la normativa, sino que es una muestra de "total transparencia", porque cada operación que se autorice tiene que pasar por un acuerdo.

"La idea -ha dicho- es entender el carácter excepcional de la utilización de esta cláusula y, además, la enorme transparencia que conlleva su utilización", ha insistido Cuerpo, que ha asegurado que el Gobierno va a intentar convencer a su socio Sumar y a Junts para que apoyen el real decreto en las Cortes.