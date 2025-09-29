La asesora de Begoña Gómez mantuvo puntualmente informada a la Complutense de la colaboración con Reale, Caixabank, Mercadona o Indra

Mientras el juez Juan Carlos Peinado reclamaba los correos electrónicos que la asesora de Begoña Gómez se hubiera cruzado con el Instituto de Empresa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le ha entregado ya el informe sobre los que el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio intercambió con Cristina Álvarez en relación con la cátedra de Transformación Social Corporativa que esta codirigía. Un total de 121 de los que entregó el testigo son únicos. De ellos se desprende que la colaboradora de Gómez mantuvo informado puntualmente al centro docente de cualquier avance de las conversaciones mantenidas con distintas empresas para que colaboraran con el proyecto.

En esas comunicaciones Álvarez informó a Doadrio de que Reale quería que su aportación de 60.000 euros al máster constara como donación, así como de los contactos mantenidos con Mercadona, Caixabank o Indra. Entre los correos destaca uno de 16 de febrero de 2022 con un borrador de contrato para formación permanente con Mindway, en el que figuraba que "en caso de beneficios", la compañía tendría que "dar el 10 por ciento a la Cátedra de TSC". Además, se puntualizaba que no podría "utilizar los contenidos, la generación de videos, píldoras, ejercicios ni estructura del máster en caso de rescisión o resolución de contrato por cualquiera de las partes, incluida la UCM”.