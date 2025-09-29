Enfrentamiento en la derecha
Vox acusa a Feijóo de impostar su discurso en inmigración
Los de Abascal aseguran que el endurecimiento del discurso del líder de la oposición se debe únicamente a las encuestas
Las hostilidades entre el Partido Popular (PP) y Vox no cesan. Los de Santiago Abascal parecen dispuestos a romper todos los puentes con Alberto Núñez Feijóo, más aún después del giro del líder de la oposición en materia migratoria, donde ha endurecido su discurso, como evidencia el documento presentado este domingo en Murcia, y firmado por todos los presidentes autonómicos del PP.
Si el domingo Abascal acusó a Feijóo de unirse "a la demonización de Vox con mentiras y manipulaciones", tras haber dicho que la propuesta de Vox es considerar a los inmigrantes como "delincuentes por defecto" o incluso querer "echarlos a todos al mar", el portavoz de la Ejecutiva de la formación, José Antonio Fúster, incidió este lunes en esa línea acusando al líder de los populares de haber impostado su discurso en esta materia por mera conveniencia. "¿Qué ha cambiado, para que el Partido Popular escenifique y se lance de nuevo a estafar a sus potenciales votantes? ¿Una caída del caballo? ¿Un golpe en la cabeza? No, las encuestas", aseveró al respecto.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
- La crónica del Casademont Zaragoza-Valencia Basket: ¡supercampeonas de España! (79-68)
- Revientan la puerta de una furgoneta en Zaragoza y se decepcionan con la mercancía
- Las obras del Huerva obligarán a cortar esta calle en Zaragoza
- La planta de Stellantis Figueruelas recuperará sus niveles máximos de producción con la llegada de Leapmotor
- La mayor cicatriz urbana de Zaragoza ya es 'oficialmente' un parque 'tres veces más grande que la plaza del Pilar
- El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: si trabajas más de 6 horas tu empresa debe darte este derecho
- Miseria con vistas al lujo en Zaragoza: 'Cuando nos echen no sabemos dónde ir