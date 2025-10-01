Podemos plantea un 'via crucis' parlamentario al Gobierno: tumbará la ley de movilidad y deja en el aire el decreto de embargo

Podemos se convierte en una piedra en el zapato para el Gobierno. Unos días después de tumbar el traspaso de competencias de inmigración comprometido entre PSOE y Junts, el partido morado se prepara para convertir en un campo de minas el próximo pleno del Congreso.

La semana que viene la el Gobierno afrontará dos votaciones clave: por una parte, la de uno de sus principales proyectos de ley, la ley de movilidad sostenible; por otra, el decreto para el embargo de armas a Israel, que ha centrado el discurso de Pedro Sánchez el último mes. Y dos temas con los que Podemos hará sufrir a Moncloa. En el primero de los casos Podemos avanza que lo tumbará y en el segundo, deja su voto en el aire y tampoco garantiza su aprobación.

Así lo ha confirmado la secretaria general de Podemos, Ione Belarrra, que este miércoles ha avanzado su intención de rechazar el proyecto de ley de movilidad sostenible que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros en febrero del año pasado y que lleva más de un año y medio en negociaciones en el Congreso de los Diputados. Esta norma regula el transporte de mercancías y viajeros y obliga entre otras cosas a la creación de puntos de carga rápida en gasolineras para vehículos eléctricos.

"La ley de movilidad sostenible no va a salir adelante si no se paralizan esos grandes proyectos contrarios a la lucha climática como son la ampliación del aeropuerto del Prat y la del Puerto de Valencia", ha avanzado la diputada de Podemos en rueda de prensa en el Congreso, fijando dos condiciones imposibles para el Gobierno, que ha apostado por estas dos proyectos a los que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado su bendición.

La norma salió adelante en comisión porque Podemos no estaba representado -estaba el BNG en representación del Grupo Mixto- pero será Podemos quien lo tumbará en el Pleno de la próxima semana. Sus cuatro representantes en el Congreso suman, junto a PP, Vox y UPN, 175 diputados. Es decir, la mitad del hemiciclo, lo que impediría una mayoría suficiente para aprobar cualquier iniciativa.

"Decreto fake"

Pero no es la única norma que dejan en el aire. El decreto para el embargo de armas a Israel también ha sido muy cuestionado por la formación morada, que lo ha llegado a tildar de "decreto fake". Y por esta razón, Belarra ha exigido al Gobierno retirar el decreto y aprobar otro más exigente, según fuentes de la formación. "Este Gobierno tiene que rectificar y traer a este Congreso un embargo integral de armas", defendió Belarra. La dirigente no quiso avanzar el sentido del voto, que también será decisivo.

Si votan en contra, la norma caerá. Y si sus cuatro diputados se abstienen, sólo saldrá adelante si Junts la apoya. Si, en caso contrario, el partido de Carles Puigdemont vota en contra, Podemos debería votar a favor para que salga adelante el decreto que tanto han criticado. Un escenario que les lleva a mantenerse en la indefinición, pero planteando serias advertencias al Gobierno.

Podemos también rechazó la posibilidad de llegar a acuerdos con el Gobierno para modificar la norma después, mediante su tramitación como proyecto de ley. "Todos los reales decretos que se han tramitado como proyectos de ley han quedado durmiendo el sueño de los justos. Una vez que el Gobierno consigue lo que quiere, que es aprobarlos, nunca los llega a tramitar", denunció Belarra, cerrando la puerta a compromisos a futuro.

La secretaria general de Podemos aseguró que gracias a "las verdades que hemos dicho en esta tribuna" el Gobierno ha "ido moviendo su posición", aunque ha denunciado que el Ejecutivo "no ha parado de mentir". "Dijeron que ya había un embargo de amas y era mentira, y ahora este decreto es embargo fake".

Además de tumbar un proyecto del Gobierno y dejar en el aire el decreto de embargo, en Podemos también avanzan que rechazarán los Presupuestos Generales del Estado a menos que se cumplan las exigencias que ya plantearon hace meses: la intervención del mercado de la vivienda con la reducción por ley del precio del alquiler, la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y, según dijo Belarra, "aprobar una agenda social que sea real".