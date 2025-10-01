El Supremo rechaza de nuevo las pruebas pedidas por Cerdán y le reprocha "desahogarse" tildándole de "pueril" o "frívolo"

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha vuelto a rechazar la batería de diligencias solicitadas por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pero, además, aprovecha la oportunidad que le da tener que dictar un nuevo auto, para reprochar a la defensa que utilice los recursos de defensa como "desahogo" y tache "su actuación o modo de razonar" de "pueril y quizás frívolo".

El instructor del caso Koldo en el alto tribunal no ha cambiado de criterio respecto al pasado 15 de septiembre y vuelve a rechazar todas las pruebas con las que la defensa de Cerdán pretende anular la instrucción realizada en su contra, entre las que figuraba tomar declaración al teniente coronel al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas, al que acusa de mezclar las diligencias en las que participa y aportar lo encontrado en el caso Koldo en el de hidrocarburos, en el que está imputado el comisionista Víctor de Aldama.

La defensa de Cerdán también pedía que se informara al Congreso de los Diputados de si el Supremo investigó aforados sin cursar el correspondiente suplicatorio, porque entendía que a ello obedecía una resolución del propio Puente en el que pedía comprobar si tenían alguna base las acusaciones que contra el expolítico navarro y el ministro de Política Territorial y Memoria Democráctica, Víctor Ángel Torres, había vertido Aldama, antes de formalizar una investigación contra ambos.

"Lo cierto es que este instructor no advierte en el recurso que ahora se resuelve razonamiento alguno que no estuviera expresado ya por la parte en su escrito anterior", señala el magistrado que llega a señalar que una recurso de reforma "no es el momento ni el lugar más idóneo para establecer extravagantes paralelismos entre la presente causa especial y 'los juicios sumarísimos de la dictadura'".

Los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo podían haber recurrido en apelación, pero prefieron dirigirse de nuevo al juez Puente, que señala que "no advierte en el recurso que ahora se resuelve razonamiento alguno que no estuviera expresado ya por la parte en su escrito anterior", en el que interesaba "la práctica de diligencias de investigación denegadas".

El magistrado, que se remite a su "extensa explicación" de por qué rechazó las pruebas solicitadas, que también se dirigían contra los 10 terabytes intervenidos a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, señala que este tipo de impugnacion no es la vía adecuada para "valorar la competencia de los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, departamento de investigación económica y anticorrupción (a los que se refiere la parte genéricamente como 'guardias' y considera 'carecen de pericia acreditada'); ni para entrar en debate con las consideraciones efectuadas por el ministerio fiscal".