La Fiscalía incluye la interceptación de la flotilla en su investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza

La Fiscalía ha incluido la interceptación de la 'Flotilla Global Sumud' en su investigación sobre los crímenes internacionales cometidos por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.

Según ha informado le Ministerio Público, este mismo jueves se ha acordado "recabar información sobre las circunstancias de la interceptación de una veintena de embarcaciones de la denominada 'Flotilla de la Libertad' cuando se dirigían a Gaza".

En concreto, señala que "se ha solicitado información sobre el pabellón de los barcos afectados, las coordenadas marítimas en las que se ha producido la interceptación, la nacionalidad de las personas que viajaban a bordo de dichas embarcaciones, la naturaleza de la expedición, su cargamento y la posible asistencia consular prestada a los ciudadanos españoles".

La decisión, indica, "se ha adoptado en el marco de las diligencias de investigación que la Fiscalía abrió el pasado 18 de septiembre con el fin de preservar fuentes de prueba y cooperar con los tribunales internacionales en sus procedimientos sobre las posibles violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos perpetradas por el Ejército del Estado de Israel en Gaza".

Al respecto, la Fiscalía ha recordado que las pesquisas en marcha "tienen por objeto determinar el alcance de los hechos y las circunstancias en que se han producido".