El PP dice que Sánchez ha encontrado en la flotilla "una cortina de humo"
EFE
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encontrado en la Global Sumud Flotilla "una cortina de humo con la que tapar las miserias de su Gobierno".
"Sánchez anunció la protección de la flotilla con un buque de la Armada el mismo día que su mujer estaba al borde del banquillo, igual que cuando utilizó la palabra genocidio, reconoció el Estado palestino o alentó las protestas violentas para cargarse la Vuelta a España", ha afirmado, en rueda de prensa, tras reunirse con el grupo parlamentario del PP en Cantabria.
Tellado ha señalado también que su partido no tiene ninguna información oficial sobre la flotilla porque el Gobierno no se la ha dado.
"No hemos sido consultados ni escuchados, ni hemos sido informados de forma directa, ni para poner esa protección, ni para quitarla, si es que se ha quitado", ha añadido.
Según Tellado, ni siquiera el Gobierno tiene una posición común. "Yo creo que es indignante que el propio Gobierno esté enfrentado a una cuestión como esta y, por lo tanto, entiendan que nosotros asistimos desde la perplejidad a todo este asunto", ha sostenido.
Preguntado sobre los calificativos que han usado algunos dirigentes populares para referirse a la flotilla como "crucero por el Mediterráneo" o "asamblea de facultad flotante", ha respondido que respeta todas las opiniones y no tiene "mucho más que decir".
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular
- El 'expediente Valery Fernández' y la gran hoja de servicios de Sebas Moyano
- Azcon y los cargos del PP plantan al ministro Óscar Puente en la inauguración de la A-22 en Huesca
- Azcón se desmarca de Extremadura y tomará 'sus propias decisiones' sobre un posible adelanto electoral