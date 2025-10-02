Ayuda a Gaza
Sánchez reclama a Israel preservar los derechos de los detenidos en la flotilla y estudiará acciones si se vulneran
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido por su parte la liberación inmediata de los detenidos y calificado la intervención de la Armada israelí como un “crimen contra el derecho internacional”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado la protección diplomática para los nacionales españoles integrantes en la flotilla que han sido retenidos ante la perspectiva de que “sus derechos puedan ser menoscabados por la acción del Gobierno de Israel”. En declaraciones a los medios desde Copenhague antes de participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea, el jefe del Ejecutivo ha aplaudido la labor humanitaria de la flotilla que trataba de llevar ayuda a Gaza y ha avanzado que “vamos a estudiar todos los aspectos” en relación a la acción israelí en aguas internacionales.
“Lo más importante es la seguridad de los compatriotas, que puedan llegar a casa, y a partir de ahí estudiaremos cualquier tipo de acción”, ha asegurado a preguntas de los periodistas respecto a posibles vulneraciones del derecho internacional. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido por su parte la liberación inmediata de los detenidos y calificado la intervención de la Armada israelí como un “crimen contra el derecho internacional”.
Sánchez ha asegurado haber estado toda la noche pendiente de los que sucedía con la flotilla tras adentrarse en la denominada por Israel zona de exclusión, todavía en aguas internacionales, y en contacto con sus integrantes desde el departamento de Exteriores. En este sentido, ha apuntado su petición al gobierno de Benjamín Netanyahu para que “protejan los derechos no solo de nuestros compatriotas, sino de todos los integrantes” de la Global Sumud Flotilla. Un grupo de 47 embarcaciones con medio millar de activistas, políticos y trabajadores de medio centenar de países que partió de Barcelona y otras costas hace un mes para tratar de romper el bloqueo de ayuda humanitaria impuesto por Israel en Gaza.
