La UCO pide acceder a las cuentas de la expresidenta de Adif y el exdirector de Carreteras para ver si cobraron por obras

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que le autorice el acceso a las cuentas, datos fiscales y productos financieros con los que cuenten la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero para determinar si, como parece desprenderse de los audios del caso Koldo, ambos participaron en la presunta manipulación de las adjudicaciones de obra investigada y, por tanto, pudieron recibir alguna contraprestación.

La petición de los investigadores adscritos a la Fiscalía Anticorrupción obedece al encargo recibido a partir del informe elaborado en relación con la presunta participación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la trama que se conoció el pasado mes de junio y que supuso el ingreso en prisión del expolítico navarro.