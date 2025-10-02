Caso Koldo
La UCO pide acceder a las cuentas de la expresidenta de Adif y el exdirector de Carreteras para ver si cobraron por obras
Ambos están imputados en el parte del caso Koldo que se sigue investigando en la Audiencia Nacional tras conocerse los audios del exasesor del exministro Ábalos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que le autorice el acceso a las cuentas, datos fiscales y productos financieros con los que cuenten la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero para determinar si, como parece desprenderse de los audios del caso Koldo, ambos participaron en la presunta manipulación de las adjudicaciones de obra investigada y, por tanto, pudieron recibir alguna contraprestación.
La petición de los investigadores adscritos a la Fiscalía Anticorrupción obedece al encargo recibido a partir del informe elaborado en relación con la presunta participación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la trama que se conoció el pasado mes de junio y que supuso el ingreso en prisión del expolítico navarro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- El 'expediente Valery Fernández' y la gran hoja de servicios de Sebas Moyano
- Azcon y los cargos del PP plantan al ministro Óscar Puente en la inauguración de la A-22 en Huesca
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- Azcón se desmarca de Extremadura y tomará 'sus propias decisiones' sobre un posible adelanto electoral