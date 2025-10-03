Feijóo asegura que la tensión social es "una estrategia deliberada" del Gobierno

"Vengo aquí a decir lo que pienso, espero que no les incomode". El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, inició con estas palabras su ponencia en el VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en la que se centró en cargar contra el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez. "La tensión social es una estrategia deliberada del Gobierno de España. Se insta a la sociedad a vivir en la polarización", zanjó el gallego, al asegurar que el país vive una situación de "deterioro paulatino".

Para el jefe la oposición, España "se desgarra", no solo por cuestiones como la migración "ilegal", sobre la que recordó su plan expuesto la pasada semana —con propuestas como un visado "por puntos"—, sino también por la "parálisis presupuestaria". "Jamás y digo jamás, un presidente del Gobierno ha sido capaz de no aprobar el presupuesto ni convocar elecciones", recalcó.

Feijóo declaró, así, que "se ha perdido el común denominador que permite hablar de la existencia de una comunidad", algo que, a su parecer, ocurre también en otros puntos del territorio comunitario. "Es difícil reforzar la identidad europea cuando está en duda la de los estados que la integran", puntualizó, en un foro que definió como "un ejercicio de respiración democrática, que es muy necesario en nuestro país".

"Se piensan que Gobierno y Estado es lo mismo"

"Mientras el mundo se mueve, España parece atrapada, pensando en pequeño", sostuvo, antes de acusar al Gobierno de Sánchez de "invadir" las instituciones del Estado. "Se piensan que Gobierno y Estado es lo mismo, usando las instituciones para defenderse", resaltó en referencia al proceso judicial abierto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El presidente de los populares defendió que la tarea de la política debe ser "la reconciliación": "Al menos, es la mía". "Vamos a reparar España", afirmó.