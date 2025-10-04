Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Presidente de la Junta en dos legislaturas y senador, el líder socialista se encuentra ingresado en Badajoz

Guillermo Fernández Vara

Guillermo Fernández Vara / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Guillermo Fernández Vara (Olivenza, Badajoz, 6 de octubre de 1958), presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011, y posteriormente entre 2015 y 2023, se encuentra ingresado en estado crítico en Badajoz a causa de una larga enfermedad contra la que lleva luchando desde que se le diagnosticó en 2023.

Existe inquietud en el círculo más próximo de sus allegados y de la familia socialista, que conocen desde hace días la gravedad de su estado.

Guillermo Fernández Vara ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura entre 2003 y 2024 con varios cargos en la Junta de Extremadura desde 1995 (director general de Salud Pública y Consumo, consejero de Bienestar Social, consejero de Sanidad y presidente de la Junta de Extremadura). Además, es vicepresidente segundo del Senado desde 2023 y Secretario de Política Autonómica de PSOE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  2. Luso Delgado, exjugador del Córdoba y de la cantera del Zaragoza: 'Si el Zaragoza ata a Carracedo y Guardiola tendrá mucho ganado
  3. Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
  4. Eduardo Noriega: 'En Zaragoza me dieron un susto que me duró años en el cuerpo
  5. El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
  6. Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral
  7. Atracciones, precios y horarios del recinto ferial de Valdespartera
  8. La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular

La previa del Casademont Zaragoza-Baskonia: empieza una nueva era

La previa del Casademont Zaragoza-Baskonia: empieza una nueva era

La previa del Casademont Zaragoza-Ensino: abran paso a las campeonas

La previa del Casademont Zaragoza-Ensino: abran paso a las campeonas

Los antidisturbios salen a la calle en Zaragoza para reclamar mejores salarios

Los antidisturbios salen a la calle en Zaragoza para reclamar mejores salarios

El hospital Materno-Infantil de Zaragoza ya cuenta con el nuevo telemando radiológico 'de la Nasa' con baja dosis de radiación

El hospital Materno-Infantil de Zaragoza ya cuenta con el nuevo telemando radiológico 'de la Nasa' con baja dosis de radiación

En imágenes | Primer día de las Fiestas del Pilar con las peñas y el pregón

En imágenes | Primer día de las Fiestas del Pilar con las peñas y el pregón

Rusia ataca una estación de tren en la región ucraniana de Sumi y causa decenas de heridos

Rusia ataca una estación de tren en la región ucraniana de Sumi y causa decenas de heridos

Deportivo Aragón, Utebo y Barbastro, visitantes en la jornada cinco de 2ª RFEF

Deportivo Aragón, Utebo y Barbastro, visitantes en la jornada cinco de 2ª RFEF

El PP exige explicaciones a Sánchez sobre los pagos en efectivo a Ábalos

El PP exige explicaciones a Sánchez sobre los pagos en efectivo a Ábalos
Tracking Pixel Contents