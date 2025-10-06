El juez Puente vuelve a citar a Ábalos y Koldo tras el informe de la UCO que señala pagos del PSOE

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado de nuevo a declarar como imputados al exministro José Luis Ábalos, y a quien fue su asesor Koldo García, para los próximos días 15 y 16, respectivamente, a la vista del informe de la UCO de la Guardia Civil del pasado viernes sobre la situación patrimonial del extitular de Transportes y su vinculación económica con la de Koldo García, en el que se “viene a profundizar en los indicios de criminalidad que ya constaban en el presente procedimiento".

De su lectura, el magistrado considera que tanto Ábalos como Koldo García "pudieran haber mantenido entre sí métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen”. El auto no menciona expresamente al PSOE, pero el informe de la UCO señala que, además de los declarados por el partido y el exministro, este recibió pagos sin justificación, como reflejan mensajes que se cruzaban Koldo y su exmujer.

“Todo ello determina -añade el auto- la necesidad de que ambos sean llamados a presencia del instructor al efecto de que les sea recibida nueva declaración en calidad de investigados, lo mismo sobre estos aspectos que sobre los elementos ya obrantes en las actuaciones, acordándose después lo que resulte procedente”.

El magistrado explica que del informe policial referido “resultan consistentes indicios [...] de que entre los patrimonios de los investigados Ábalos y García Izaguirre podrían existir significativas zonas de intersección, de tal modo que este último vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían al primero (tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de su empleada doméstica, regalos efectuados por éste a sus amistades, cuotas hipotecarias de un inmueble copropiedad del exministro, viajes y otros gastos personales realizados por orden de este, etc.), alcanzando dichos pagos un importe verdaderamente significativo en términos económicos”.

Sin embargo, agrega la resolución, “del análisis de las cuentas bancarias de Ábalos no resulta la existencia de contrapartidas en favor de Koldo García que pudieran compensar la realización de dichos gastos, en principio, enteramente ajenos a la responsabilidad de este. De ese modo, indiciariamente resulta que, o bien García Izaguirre realizaba dichos pagos, en provecho y beneficio de Ábalos, sin contrapartida explícita alguna; o bien Ábalos le habría devuelto a aquel las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo”.

Fuente irregular de ingresos

Igualmente, aparece así indiciariamente justificado, puestos en relación los ingresos regulares obtenidos por Ábalos con los gastos que el mismo habría de realizar, “que el investigado pudiera haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos, lo que se compadecería con las recepciones ilícitas de dinero en metálico que indiciariamente se le atribuyen en esta causa especial y con la circunstancia de que dichas cantidades de dinero le fueran entregadas para ambos a Koldo García -por un tercero o por varios-, quien después, de un modo u otro, asumiría una significativa parte de los gastos correspondientes a Ábalos”, señala el juez.

En esa misma dirección apunta la circunstancia, también reflejada en el informe, relativa a que, consultada la información bancaria correspondiente a Ábalos, este, desde 2018 -que es cuando la UCO sitúa el origen de la relación del comisionista Víctor de Aldama con Koldo García- hasta 2023 no habría realizado reintegro de efectivo alguno de sus cuentas bancarias, lo que contrasta con lo que había venido sucediendo hasta entonces y volvió a producirse a partir de 2024, año en que pagó 16.214 euros a través de bizum. Por ese sistema abonó en 2023 5.034 euros y el año anterior, 1.660, según el informe.

Para el juez, “dichos indicios no parecen compadecerse con las manifestaciones de Ábalos en la primera de las declaraciones que dejó prestadas ante este instructor, respecto a que su relación con García Izaguirre no pasaba de la ordinaria entre un ministro con uno de sus varios asesores, por más que éste último asumiera la realización de ciertos encargos domésticos (ir a buscarle tabaco al ministro o a comprarle medicinas, puso el señor Ábalos como ejemplo)”.

Junto a lo señalado, el instructor indica que constan también en el mencionado informe policial circunstancias relativas a otros extremos, vinculados también con el patrimonio de Ábalos, que deben ser puestas en su conocimiento (como también en el del investigado García Izaguirre), al efecto de que dispongan igualmente de la posibilidad de responder a las preguntas que se les formulen.

Por si hubiera alguna duda, el magistrado precisa que las respuestas que ofrezcan también serán tenidas en cuenta en la pieza relativa a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obras públicas que abrió la semana pasada para poder agilizar el enjuiciamiento de la principal, por las contrataciones de mascarillas y las contrataciones de amigas de Ábalos en empresas públicas.

Miss Asturias

Por otra parte, el juez Puente ha rechazado aceptar la personación de Claudia Montes, que fue Miss Asturias mayor de 30 años, como acusación particular en la causa abierta al exministro José Luis Ábalos, al que entre otros asuntos se investiga por haberle facilitado trabajo a ella sin reunir los requisitos para acceder al puesto, como hizo con la que era su pareja Jésica Rodríguez, en empresas públicas.

El instructor considera que "la solicitante no concreta respecto a qué hechos concretos de los, muy numerosos, que constituyen el objeto de la causa podría ser considerada como posible víctima o perjudicada", en los términos precisos para que pudiera ser tenida por acusación particular, condición que no le corresponde con la relación que mantiene con la causa.