El PSOE acusa a Prohens de "favorecer" al CEU San Pablo para que pueda abrir su universidad privada en Palma

Cuestiona la “extraordinaria rapidez” con la que el Ejecutivo tramitó el expediente del CEU, asegurando que “en solo siete días se presentó el decreto ley, se registró la solicitud y se declaró el proyecto estratégico”

Recreación de cómo quedará el futuro campus del CEU San Pablo en el antiguo Riskal / CEU

Guillem Porcel

Palma

El PSIB-PSOE ha denunciado que el Govern de Marga Prohens ha actuado para “favorecer” a la universidad privada San Pablo CEU en el proceso de declaración de su proyecto como de interés estratégico, un paso que permite agilizar los trámites administrativos para su implantación en Mallorca.

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha cuestionado la “extraordinaria rapidez” con la que el Ejecutivo tramitó el expediente del CEU, asegurando que “en solo siete días se presentó el decreto ley, se registró la solicitud y se declaró el proyecto estratégico”.

“El decreto ley que cayó la semana pasada no preocupa mucho al PP porque el principal beneficiario, el CEU San Pablo, ya había registrado su interés. Con independencia de que cayera la norma, el fin ya estaba hecho: favorecer a la universidad San Pablo CEU en Palma”, ha afirmado Negueruela.

El socialista ha insinuado que el centro privado podría haber tenido información previa sobre la aprobación del decreto, ya que “en apenas una semana cumplieron con todos los requisitos y presentaron la documentación exigida”. “¿Tenían información de que el Govern iba a aprobar ese decreto? Es sorprendente que un texto que no sale a información pública pueda dar lugar a una tramitación tan veloz”, ha añadido.

La institución universitaria tiene previsto desembarcar en Mallorca en el curso 2026-2027, en el edificio del antiguo Riscal, cuya compra ya ha formalizado. En su primera fase, el CEU prevé impartir los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología. Negueruela ha acusado a Prohens de actuar en beneficio de intereses particulares.

