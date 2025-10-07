Amnistía
El TC empieza a tramitar el amparo de Puigdemont aunque no se espera que se resuelva antes de 2026
Las recusaciones interpuestas por el expresidente catalán y Comín dilatan la resolución de los recursos que precisan de una tramitación mínima de dos meses
El pleno del Tribunal Constitucional ha dado este martes el pistoletazo de salida a la tramitación de los recursos de amparo presentados por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la amnistía al delito de malversación por el que están procesados en rebeldía.
Fuentes del alto tribunal consideran que las recusaciones que tanto Puigdemont como Comín interpusieron contra los magistrados de sensibilidad conservadora José María Macías, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo, que fue rechazada en el anterior pleno, hará imposible que los amparos se vean antes de final de año.
Eso arrastrará también los amparos de los condenados por malversación, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa, pese a que sus impugnaciones se admitieron a trámite el pasado mes de febrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de 20.000 euros a un agricultor de Belchite por el regadío irregular de 3.900 almendros
- Este es el barrio de Zaragoza que no puede utilizar sus calles ni sus parques ya acabados: 'Queremos columpiarnos como los concejales
- Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: 'Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue
- Gabi apunta a llegar a Almería, pero el club tiene dudas y ya evalúa perfiles
- ¿Qué gana Aragón concertando el Bachillerato?
- La ‘fuga de empresas’ en Aragón: Ayuso aprieta y el ‘efecto procés’ se detiene
- La condena de Gabi y del Real Zaragoza y el mercado de delanteros de Txema Indias
- Multitudinaria celebración de las supercampeonas del Casademont Zaragoza con los aficionados