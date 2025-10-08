La Complutense reclama "reparación" por perjuicio económico ante la gestión del software en la cátedra de Begoña

Tras el ofrecimiento de acciones realizado por el juez Juan Carlos Peinado, instructor del procedimiento penal contra Begoña Gómez, la Universidad Complutense de Madrid se ha personado como perjudicada en la causa al considerar que la actuación de la esposa del presidente del Gobierno y exdirectora de su cátedra de Transformación Social Competitiva pudo haberle "causado un perjuicio económico" en relación con la creación y financiación del software creado para este curso.

El escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO tiene fecha de este lunes y ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 41 acompañado de una resolución firmada por el rector Joaquín Goyache, quien estuvo imputado al inicio del procedimiento hasta que la Audiencia Provincial de Madrid anuló su situación procesal y el responsable académico dejó de ser investigado en este asunto el pasado mes de mayo. En su resolución, Goyache afirma intervenir en defensa de los "intereses legítimos" del centro académico.

"Considerando que los hechos de investigación pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid, vengo a personarme, en concepto de perjudicado, para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria en el marco del procedimiento incoado", apunta en el escrito de personación Gabriel Navarro, letrado del equipo jurídico de la universidad.

Fue el pasado viernes cuando el juez Peinado que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno apropiación indebida e intrusismo por la gestión el software, dicto una providencia en la que ya consideraba a la Universidad Complutense como perjudicada y justificaba esta decisión en la financiación del sistema cuya financiación "esta destinada para que fuere a favor" de dicha institución pública. Además´s, citó para que estuviera presente en la vista que celebró este pasado lunes para informar a Begoña Gómez, a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés de que, si van a juicio, serán juzgados por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.

El juez lo rechazó al inicio de la investigación, en junio de 2024, el juez había rechazó la petición de la Universidad Complutense de Madrid de personarse en el caso que investiga a Begoña Gómez porque consideraba que, hasta ahora, en el proceso no constaba "qué perjuicio puede haber sufrido", una postura que ha ido cambiando conforme se han ido produciendo diligencias de prueba y se ha imputado directamente a la mujer de Pedro Sánchez los delitos de apropiación indebida e intrusismo en relación con el software.

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, durante una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

De hecho, tal solo un mes después, el codirector de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el profesor universitario José Manuel Ruano de la Fuente, firmaba un escrito en el que atribuía a Begoña Gómez la "responsabilidad" de dar explicaciones sobre la gestión del citado sistema operativo, según informó en su día este diario.