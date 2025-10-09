Detenidos dos hackers menores de edad que pudieron difundir datos de Pedro Sánchez y dos ministros

La Policía Nacional trata de averiguar para quién pudo trabajar el hacker adolescente detenido este jueves por la Comisaría General de Información, un mes después de que difundiera en Telegram y otros sitios de internet varios listados con nombres completos, direcciones y teléfonos utilizados por Pedro Sánchez, miembros y exmiembros del Gobierno, otros dirigentes políticos e integrantes de la Seguridad del Estado.

La detención ha trascendido ese jueves, en una operación policial adelantada por El Español y que confirman a este diario fuentes policiales. N4t0x, como se hacía llamar el supuesto ciberdelincuente, había obtenido, copiado y cosido listados a los que los investigadores atribuyen un presunto origen en leaks y archivos a la venta de otros hackers, según estas mismas fuentes. Con ellos habría confeccionado un dosier con el que quiso poner en evidencia a los servicios de seguridad.

N4t0x contaba con un colaborador que también ha sido detenido, este en Albacete, y que pudo operar obteniendo datos y filtrándolos con ese mismo nombre. Ninguno de los dos ha alcanzado aún la mayoría de edad.

Las fuentes policiales consultadas aclaran que el hacker principal residía en Catalunya. No se le aprecia, en este punto de la investigación, relación alguna con rusos o con Desinformador Ruso, el último hacker que ha protagonizado un incidente parecido, y que se encuentra huido de la Justicia, supuestamente en Rusia, tras iniciarse su búsqueda por un delito de ciberterrorismo.

Lista SpainData

En la operación ha colaborado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como alguno de los afectados del Instituto Nacional de Ciberseguridad, cuyos datos también aparecieron revelados, según las mencionadas fuentes. En la investigación se ha reconstruido el camino seguido por algunos tramos de las listas que difundió N4t0x.

En SpainData, el listado que creó, N4t0x metió datos primarios, como nombres y apellidos, y otros de segundo nivel de privacidad y protección, como números de teléfono y domicilios. No lo hizo en todos los casos, sino solo en los que pudo, incluida en este capítulo la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, la ministra de Defensa, Margarita Robles,y el de Exteriores, José Manuel Albares.

Tras la detención se espera una posible cascada de denuncias y personaciones en este asunto por parte de los afectados. Los datos que difundió como lista SpainData han sido repicados por otros hackers, de manera que siguen permaneciendo visibles en algunos puntos de la red.

El caso de las filtraciones de datos particulares de dirigentes políticos y de la Seguridad del Estado es objeto de investigación por el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Antonio Piña.