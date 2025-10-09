Alianza Atlántica
El Gobierno defiende que España cumple con la OTAN tanto como EEUU y se muestra tranquilo tras las palabras de Trump
El Ejecutivo incide en que el país es un miembro de pleno derecho de la Alianza frente a la idea del presidente estadounidense de sugerir su expulsión
EFE
Madrid
El Gobierno ha asegurado estar muy tranquilo tras las declaraciones de Donald Trump, en las que apuntaba la posibilidad de la OTAN expulsara a España por no cumplir sus compromisos da gasto en defensa, y subraya que cumple "con sus objetivos de capacidad" tanto como Estados Unidos.
Fuentes del Ejecutivo reiteraron a EFE que España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN.
Trump sugirió este jueves a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir los compromisos de gasto en defensa de la alianza.
"No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", dijo el presidente de los EEUU.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- El restaurante de Zaragoza donde Jorge Azcón se reunió con los toreros aragoneses del momento
- Ya hay sustituto para Manzanares en la Feria taurina del Pilar
- Piden retirar otra inscripción franquista situada dentro del Pilar a pocos metros de la Virgen
- Los 1.000 partidos de Emilio Larraz: 'Debería haber sido entrenador del Zaragoza
- Daddy, el perro de Zaragoza que hace enfurecer a Sarah Santaolalla por atacar a los okupas: 'Es una barbaridad
- Zaragoza estrenará 14 nuevos pisos de lujo encima de una comisaría el próximo verano